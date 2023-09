ATE pide a Massa que «acelere suma fija y medidas en favor de trabajadores»

“Es una medida importante si sirve para continuar el camino hacia la eliminación definitiva. Era hora de que los trabajadores dejemos de pagar los mismos impuestos que las multinacionales en el país”, señaló Rodolfo Aguiar.

Tras la reunión convocada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en la que se anunció elevar el mínimo no imponible a $1.770.000 del Impuesto a las Ganancias, el Secretario General electo de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que es “un avance significativo aunque transitorio” y apuntó: “Se trata de una medida importante que tiene que seguir profundizándose hasta la eliminación definitiva de este injusto gravamen sobre el trabajo”.

“Esta es una señal que reclamamos desde hace tiempo. Tenemos la sensación que empiezan a considerarse algunas de las demandas de los estatales. Hay que tener presente que el universo de trabajadores del sector público alcanzado por el tributo es menor, y que por lo tanto las mejoras salariales deben seguir garantizándose en las paritarias”, indicó el dirigente estatal luego del encuentro desarrollado en el Ministerio de Economía, donde se explicó que la medida también beneficiará a jubilados, manteniéndose sólo para las de privilegio.

Durante las conversaciones, Massa adelantó que enviará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso para que quede establecida esta suba para el próximo periodo fiscal.

En este sentido, Aguiar explicó: “Aquellos que lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, no podemos ser quienes sostengamos el funcionamiento del Estado en la misma medida que lo hacen los grandes capitales. Es hora de que los trabajadores dejemos de pagar los mismos impuestos que las multinacionales”.

“Mientras esa ecuación no cambie, no tenemos destino como país. Va a ser muy imposible recuperar toda la soberanía que hemos ido perdiendo a partir del acuerdo con el FMI”, sostuvo el dirigente de ATE y concluyó: “Esta medida debe servir para avanzar sobre una reforma integral del régimen de recaudación impositivo. No vamos a tener el Estado que necesitamos hasta tanto no se capturen más recursos de la renta minera, petrolera, de bancos y entidades financieras o casinos y salas de juego”.

La extensa reunión se desarrolló con la participación de dirigentes de las centrales obreras y principales sindicatos, como así también de representantes de la Cámara de Diputados. En la previa, Aguiar mantuvo una reunión de una hora con el titular de la cartera de Economía para dialogar sobre las problemáticas específicas del sector estatal.

