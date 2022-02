ATE pide recomposición salarial del 55% para empleados provinciales

Compartir

Luego de varias reuniones realizadas en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado Formosa, los representantes del gremio solicitarán al Gobierno Provincial un aumento salarial del 55% para los empleados públicos, ya que “de lo contrario la inflación nos saca el salario”, manifestó Néstor Vázquez, secretario general al Grupo de Medios TVO.

«Tuvimos una reunión y definimos el 55% de pedido de aumento y formalizaremos esto con una nota en mesa de entrada de Casa de Gobierno para el conocimiento del . Gobernador. Nosotros lo que veníamos diciendo, ya teniendo en cuenta las probabilidades de inflación en el transcurso del año, es que la conclusión de un 55% de aumento salarial es de un valor muy bajo por arriba de la inflación actual”, explicó Vázquez.

“Si bien es cierto que acá hay cosas que se encarecen un poco más como consecuencia de las cuestiones del transporte, a veces los porcentajes y los estudios realizados por las grandes metrópolis no condicen con las cuestiones provinciales y mucho más con las cuestiones provinciales que están lejanas, pero de cualquier manera creo que vamos a cumplir con las expectativas. Ojalá Dios quiera que no sea lo que nosotros decimos y que la inflación sea mucho menos que eso porque es la forma de que a nosotros nos quede una moneda en el bolsillo porque de lo contrario la inflación nos saca el salario”, agregó el gremialista.

La nota que se presentará ante el gobernador de la provincia solicita de esta forma un incremento del 55% a los salarios actuales que perciben los empleados de la administración pública ya que los tramos de aumento siempre son decididos por el Poder Ejecutivo. “Generalmente nos el dan el aumento en marzo, después a mediados de año y después para finales de año pero siempre con el sueldo de marzo”, analizó el gremialista señalando que el incremento no es retroactivo, “no se va sumando y en la medida que van apareciendo estos aumentos te dan un porcentaje, después eso lo dividen y nosotros siempre estamos con lo que comenzamos en marzo”, señaló.

Esta metodología de aumentos salariales adoptadas por la administración provincial traería aparejado un desfase entre el salario real y la inflación. “Creo que también es por ahí lo que a nosotros nos trae de alguna manera aparejado una pérdida porque obviamente que mientras el aumento está estancado en el básico de marzo, nosotros tenemos inflación en el transcurso del mes”, refirió Vázquez por lo que en el pedido realizado desde el gremio dejan “plantada la posibilidad de que nosotros sigamos peticionando en la medida de cómo se vayan desarrollando las cosas en la economía del país”.

“El salario por ejemplo de los docentes, de los compañeros trabajadores nacionales, son una referencia pero también no tenemos que dejar de pensar en las referencias de los salarios provinciales que son más bajos. Los salarios de los sectores municipales son mucho más bajos; a veces el porcentaje es ínfimo cuando hablamos del 55%. Es muy complejo el tema salarial por las disparidades que hay en los trabajadores del Estado al no tener un ámbito de diálogo o de encuentro donde nosotros podamos plantear, no solamente los problemas y necesidades que tienen que ver con el salario, sino también las necesidades que tienen los trabajadores de acoso laboral, de condiciones de trabajo y eso no tenemos en Formosa. Tenemos 38 años de democracia pero resulta que los ámbitos de encuentro no están», concluyó ante el adelanto de la presentación que realizarán en Casa de Gobierno.

