ATE presentó en la Legislatura provincial un anteproyecto para pedir paritarias en Formosa

El secretario general de ATE en Formosa, Néstor Vázquez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ayer por la mañana presentaron en la Legislatura provincial un anteproyecto para pedir que haya paritarias, algo que no sucedió “en los más de 38 años que llevamos de democracia”.

“Presentamos un anteproyecto en la Legislatura teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo y todavía no tenemos los ámbitos para la discusión salarial, de condiciones de trabajo y todo lo inherente a la problemática de los trabajadores, ya veníamos amagando hace bastante tiempo que íbamos a presentar y llegó un momento en que lo hicimos porque ya es necesario. Siempre dijimos que la clase política en general debería mirar la problemática de la clase trabajadora, en estos casos también porque en algún momento vamos a empezar a hacer estas presentaciones en los municipios donde sea posible porque ahí hay cuentas pendientes del estado provincial con sectores importantes de los trabajadores y no tenemos los ámbitos para poder canalizar esos reclamos, tenemos la ley de paritarias para discutir las condiciones de trabajo, salario y demás, estamos en esa idea”, expresó.

“Nos atrevimos a sugerirle a los 30 diputados para discutir el anteproyecto, ellos pueden hacer todos los aportes posibles para mejorar las condiciones de vida, tener ámbitos de encuentro con la clase trabajadora, el estado ya después de tanto tiempo debe tener un ámbito donde todos los trabajadores a través de sus representantes puedan dialogar con el patrón, en este caso con las autoridades públicas que son electas en el estado, esa es la búsqueda de nosotros porque van casi 39 años de democracia y no tener un ámbito de encuentro, donde podamos plantear los problemas ya no corresponde”, aseveró Vázquez.

El gremialista resaltó que en todos estos años nunca hubo diálogo con el gobierno y recordó que con la gestión anterior, presidida por Ñaño Gauna, “reclamábamos a través de los medios de comunicación, la diferencia con lo que hacemos ahora es que presentamos un anteproyecto y seguramente lo vamos a ir trabajando desde el punto de vista de hacer que los compañeros nos acompañen en este reclamo, hay por lo menos una avanzada en la discusión política para los que se puedan involucrar, en este caso nosotros decimos que los diputados no pueden mirar para el costado cuando hay sectores laborales en condiciones muy críticas, creo que amerita que se dé una discusión política en torno al tema”, expresó.

“En varias provincias hay paritarias, hay convenios colectivos de trabajo, no en todas, en Formosa estamos en una situación parecida y creo que debemos trabajar con más fuerza para que eso suceda, no puede ser que nosotros hacemos los pedidos salariales, vienen a través de los medios de comunicación, tratamos de visibilizar nuestro posicionamiento con respecto a los aumentos salariales cuando solicitamos, toda la problemática la tenemos que dar a conocer a través de los medios de comunicación para hacer llegar a las autoridades y esto ya debe terminar, deben haber ámbitos de encuentro, de diálogo entre el gobierno y todos los representantes de los trabajadores”, manifestó Vázquez.

“Nosotros como experiencia tenemos de que para este tipo de cosas el gobierno no nos recibe, nunca lo hizo, siempre hemos planteado la necesidad de un ámbito de diálogo y ahora lo hicimos de esta forma que nos parece que es lo que nos corresponde, no decimos que es la verdad revelada pero es un aporte para el común disparador para la discusión política en el seno de la Cámara de Diputados y ver cómo los distintos bloques pueden aportar alguna solución a este problema que no es menor, no podemos no tener un ámbito de discusión que corresponde tener”, finalizó.

