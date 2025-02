ATE presentó un pedido de recomposición salarial del 70 %

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Villasanti, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre el pedido formal de recomposición salarial del 70 por ciento, presentado el día de ayer en Casa de Gobierno. La solicitud se centra en un incremento directo sobre el salario neto de bolsillo de los trabajadores de la administración pública de la provincia.

Villasanti comenzó su intervención explicando el contexto del pedido: «Hemos presentado un escrito el día de ayer en horas de la mañana en Casa de Gobierno», señaló.

En su declaración, destacó la importancia de este pedido, que busca una mejora sustancial en los salarios de los trabajadores estatales.

«Nosotros lo que básicamente pedimos es un incremento salarial del 70 por ciento sobre los haberes netos que reciben los trabajadores en sus bolsillos», detalló.

El dirigente gremial aclaró que la situación salarial de los trabajadores no se refleja en su totalidad debido a la forma en que se distribuyen los salarios.

«Tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo hoy está fijado en 540 mil pesos, pero de esto el 50 por ciento está en negro», explicó Villasanti.

Este aspecto, según el secretario general de ATE, marca una diferencia importante cuando se comparan los aumentos aplicados a un salario básico frente al ingreso total de bolsillo.

«Por eso decimos que no es lo mismo un porcentaje aplicado sobre el sueldo básico que sobre el ingreso total de bolsillo; hay una diferencia significativa», subrayó.

El pedido de ATE surge como una respuesta a los aumentos salariales otorgados por el Gobierno provincial en los últimos meses, los cuales, según Villasanti, no se reflejaron en la realidad económica de los trabajadores. «Los aumentos que se han otorgado en la provincia fueron aplicados sobre el sueldo del mes de septiembre de 2023. Por eso, no se vio reflejado en el bolsillo del trabajador, porque los aumentos se aplicaron sobre el monto correspondiente a septiembre del año pasado», indicó el líder sindical.

Villasanti hizo hincapié en que, desde el gremio, exigen que el aumento salarial se aplique directamente sobre el salario neto de cada trabajador, y no sobre una cifra que no refleja el total de su ingreso.

«Nosotros pedimos que se dé este aumento salarial sobre el sueldo de bolsillo de cada trabajador. Queremos que el aumento sea aplicado sobre los 540 mil pesos», remarcó, subrayando la necesidad de una recomposición que considere las reales condiciones económicas de los trabajadores.

El pedido de ATE se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de los empleados públicos, que, según el sindicato, se ve afectado por la inflación y la disparidad entre los salarios básicos y los ingresos reales. La solicitud de un aumento del 70 por ciento busca una mejora sustancial en la calidad de vida de los trabajadores, que, según Villasanti, merecen una revalorización de su labor y un ajuste salarial acorde a la situación económica del país y la provincia.

El Gobierno de Formosa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este pedido, pero el sector gremial mantiene sus expectativas de que se pueda alcanzar un acuerdo favorable para los trabajadores estatales, con el objetivo de mejorar las condiciones salariales y laborales en la provincia.