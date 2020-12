ATE realizó un pedido formal al gobierno provincial de un bono de 10 mil pesos para el sector

Compartir

Néstor Vázquez, secretario general de ATE, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el jueves realizaron un pedido formal al gobierno provincial de un bono de 10 mil pesos para el sector y que también incluya a los municipales del interior.

“Hemos formalizado el pedido de un bono teniendo en cuenta que en un primer momento dijimos de que no cubrió las expectativas el 5% de aumento, eso hace que pidamos un bono para fin de año teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo y que nosotros tenemos afiliados que están muy por debajo de la línea de indigencia con sus salarios, en el caso de municipios más que nada. Nosotros pedimos este bono y estamos esperando que Dios nos ayude y que toque el corazón de los funcionarios para traer unos pesos más al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras porque nos parece sumamente necesario, creemos que hay trabajadores que están haciendo trabajos esenciales como limpiar la ciudad, en Formosa gente que hace trabajos esenciales en los hogares de ancianos, en los hospitales y que por ahí están con salarios bajos, creo que ellos tienen más que merecida una ayuda económica que los ayude a paliar esta inflación que nos vacía los bolsillos cada día”, explicó.

“Ya se formalizó la presentación del pedido del bono de 10 mil pesos, los compañeros y las compañeras fueron a presentar el jueves, ya está hecho el pedido de forma oficial desde ATE, ahora queremos visibilizar esta necesidad de los trabajadores que por ahí con sus salarios no están por arriba de los 10 mil pesos y están por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Vázquez.

Dijo además que el bono también debe incluir a municipales del interior, “siempre tratamos de poner en un punto y un acento en el sentido de pedir al gobernador que auxilie a los municipios ya que con los recursos propios es imposible afrontar cualquier decisión que tomen desde el estado provincial, apelamos a la sensibilidad del gobernador para que ayude a paliar esta situación en el caso que se diera a los municipios”.

Señaló en ese sentido que el pedido es de 10 mil pesos para pasar las fiestas “pero el gobierno decidirá, nosotros tenemos compañeros y compañeras que están sufriendo como consecuencia de sus salarios extremadamente bajos, muchos ocupan lugares esenciales como salud y a todos aquellos que están por debajo de la línea de pobreza con sus salarios creo que amerita poner la mirada a las autoridades públicas y que ayuden a paliar esa situación”.

Vázquez expresó también que tomaron la decisión de formalizar el pedido de bono porque “desde el gobierno dicen que hay superávit y al mismo tiempo tenemos nosotros compañeros y compañeras que están con un salario extremadamente bajo, es contradictorio, está la ley de emergencia económica y al mismo tiempo superávit, ahí estamos como mínimo dudando porque al final qué tenemos, superávit o una emergencia económica”.

“Tenemos compañeros con sueldos muy bajos, estos días nos han mandado sus recibos con 9 mil o 10 mil pesos de sueldos que son extremadamente bajos en municipios del interior, la clase política en su totalidad está en deuda porque desde el advenimiento de la democracia”, denunció Vázquez.

“Lo que estamos haciendo ahora es organizar compañeros en cada uno de los municipios porque no alcanza con presentar una nota y reclamar, tenemos que empezar a tomar conciencia de que el problema que tenemos es de todos y entre todos lo tenemos que abordar, no es un problema de dirigencia sindical sino que de un conjunto de los trabajadores y que tenemos que abordarlo o sino van a pasar 30 años más y vamos a seguir llorando por lo mismo”, finalizó.

