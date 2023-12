ATE rechazó DNU y despidos a nivel nacional; también reiteró pedido de bono de $200.000 al gobierno provincial

Ayer por la tarde, ATE se sumó a la convocatoria realizada en la plaza San Martín en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei y en contra de los despidos a nivel nacional; también reiteró la necesidad de un bono de $200.000 para los estatales formoseños.

Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que “todos estos días nos veíamos reuniendo para programar la actividad. Nos manifestamos junto a otros gremios y organizaciones sociales para repudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia ya que pretendemos que no entre en vigencia, y al mismo tiempo por la cantidad de despidos que hay en el Estado Nacional porque tenemos alrededor de 7 mil en todo el país, a su vez, contamos con una precarización aún más complicada de los compañeros que tienen muchos años de antigüedad donde el contrato se le va a renovar solo por tres meses, todo esto será sujeto a revisión por lo que podrían en el futuro no volver a renovar, estamos hablando de casi 60 mi compañeros más”.

Al ser consultado por la precarización laboral que predominó durante tanto tiempo, y que hoy pone a los trabajadores en total estado de indefensión comentó que “esto viene de arrastre, desde hace muchísimos años, no es que comenzó ahora con este gobierno; nosotros hemos conseguido que se haga un concurso y que pueda pasar un grupo importante a planta, son tantos justamente porque viene desde hace muchos años históricamente venimos reclamando el pase a planta permanente de los compañeros precarizados”.

Bono

Por otro lado, en lo referente al pedido del bono de $200.000 para el mes de enero comentó Villasanti: “hasta hoy tuvimos un incremento salarial del 95% sobre los sueldos de febrero y la inflación ya llegó al 140% hasta noviembre, aún faltan los datos de diciembre donde hubo una devaluación fenomenal del 118% y eso no fue acompañado por ningún incremento salarial, ni a nivel nacional, provincial o municipal. Eso nos pone en una situación bien complicada a los trabajadores porque hay una pérdida del poder adquisitivo increíble”.