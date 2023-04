ATE saludó el anuncio de Insfrán y pone el foco en los municipales del interior

El gremio que nuclea a los trabajadores estatales había solicitado el adelantamiento del aumento de sueldo de junio a mayo y tras el anuncio del gobernador, donde se suma otro 20%, puso foco en los empleados municipales del interior que perciben salarios magros. «Los compañeros municipales en el interior que están muy lejos de ese monto», expresó Néstor Vázquez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al Grupo de Medios TVO.

«Saludamos la iniciativa del gobierno, porque este anuncio acerca el salario de los estatales formoseños al valor de la canasta básica establecida por el INDEC, y también achica el margen que provocó la disparada de la inflación, que para este año las proyecciones prevén una suba de un 120% en promedio», dice parte del comunicado publicado por el gremio en redes sociales.

En efecto, ATE Formosa fue uno de los pocos gremios que solicitaron que el gobierno adelantará el aumento del 24% previsto para junio al mes de mayo, debido a la gran erosión del poder adquisitivo de los empleados estatales a consecuencia de la inflación y la devolución, por lo que reconoció como favorable la decisión del Ejecutivo provincial.

«Nosotros habíamos pedido que se adelante para mayo porque creo que esto forma parte de una crisis nacional que tenemos en donde prácticamente las coordenadas las está marcando la inflación. Creo que lo que hace el gobierno de la provincia es ponerse en línea de los trabajadores», agregó Vázquez.

Con el anuncio realizado en la jornada de ayer, el sueldo base de un trabajador estatal será de 160 mil pesos de bolsillo lo que representa un incremento salarial acumulado del 70% en el primer semestre de este año. La decisión habría sido impulsada por la fuerte inflación y la devaluación del peso en los últimos días.

«La realidad social es caótica en estas cuestiones que tienen que ver con la inflación, que es lo que no se puede manejar. Ojalá que esto se pueda controlar y este anuncio dure unos meses más, es cuestión de estar atentos porque siempre nos sucede que hay un anuncio y al mismo tiempo se anuncia la suba del costo de vida», indicó el gremialista.

Pese a ver el anuncio de manera positiva, el secretario general del gremio se pronunció a favor de que los incrementos también se trasladen a los salarios de los municipales del interior que están muy por debajo de la línea de la indigencia. Una cuestión que se reclama desde hace años.

«Lo preocupante, siempre lo vamos a decir, son los compañeros municipales en el interior que están muy lejos de ese montón. Siempre desde ATE tratamos de visibilizar esa cuestión de sufrimiento de esos sectores de compañeros que están debajo de la línea de indigencia. Por un lado llegamos al escalafón general bien, obviamente que no alcanza, no es lo que debería ser porque todavía estamos por debajo de la línea de pobreza según los organismos del Estado, pero hay otros compañeros que están mucho peor», manifestó Vázquez.

Por tal motivo desde el gremio insisten en dos cuestiones que ya han sido remitidas mediante proyectos a las autoridades de gobierno, la modificación en la ley de Coparticipación y la creación de Ley de Paritarias.

«Nosotros por eso decimos que estas dos cuestiones nos parecen fundamentales, primero tenemos muchos compañeros que vienen acá a consecuencia de la violencia, el acoso y el maltrato laboral. El otro tema es la modificación de la Ley de Coparticipación para que a los municipios les vaya más dinero para que puedan resolver esos problemas», completó Vázquez.

