ATE se movilizará en reclamo de una recomposición salarial

Distintas comisiones internas de trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizarán un plan de lucha con movilización, en reclamo de una “recomposición salarial de emergencia del 40 por ciento” y la reincorporación de empleados despedidos, entre otras demandas, informaron voceros gremiales.

La protesta comenzará a partir de las 11, en la esquina de avenida de Mayo y 9 de Julio, y partirá en caravana hacia la sede de Secretaría de Gestión y Empleo Público, ubicada en San Martín y avenida Roque Sáenz Peña, donde se leerá un documento, informó a Télam Raúl Llaneza, delegado general de ATE en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“ATE está en esta nueva jornada nacional de lucha porque rechazamos el 35 por ciento en cuotas en paritarias, porque eso para nosotros es una rebaja salarial”, explicó el sindicalista estatal.

La manifestación, organizada por las juntas interna de ATE en el Indec, Ministerio de Economía (Mecon), Ministerio de Trabajo, SENASA, INTA, INTI, Secretaría de Agricultura Familiar, Hospital Garrahan, Ministerio de Cultura, Conicet, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Automotor e Inspección General de Justicia (IGJ) y Enacom, reclamará una “reapertura de las paritarias y un 40 por ciento de aumento de salarios de emergencia, en una sola cuota y cláusula gatillo”.

Asimismo, los trabajadores nucleados en ATE peticionarán un “salario mínimo igual a lo que estipula la canasta familia por 98.600 pesos, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, el pase a planta permanente de los contratados y la vacunación para todos los empleados públicos”.

“Se ha cerrado una pauta salarial para el período 2021-2022 entre el Estado empleador junto a ATE y UPCN. Pero, este acuerdo no contempla la real necesidad de los trabajadores y sus familias, porque no tiene previsto la recomposición del poder adquisitivo de nuestros salarios que desde diciembre de 2015 ha perdido un 42 por ciento”, explicó Llaneza.

Finalmente, indicó que ese acuerdo salarial “no le ganará a la inflación, porque no contempla la cláusula para la actualización automática de los salarios o cláusula gatillo”.

“Es imprescindible que el Estado empleador ofrezca un aumento de emergencia del 40 por ciento para empezar a recomponer nuestro poder adquisitivo que comenzamos a perder desde los primeros años del Gobierno macrista”, reclamó el gremialista.

