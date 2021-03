ATE: Vázquez reveló que hay un aumento de denuncias de acoso laboral de diferentes sectores

Compartir

El secretario general de ATE, Néstor Vázquez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO reveló que al gremio llegan, desde diferentes sectores, incontables denuncias de acoso laboral, algo que se ha vuelto recurrente en los últimos tiempos y que genera preocupación, teniendo en cuenta todo lo que eso significa para el trabajador. Aseveró en ese sentido que muchos trabajadores se sienten hostigados por “jefes inmediatos que se creen que el Estado son ellos” y pidió que las autoridades máximas resuelvan esta situación.

El sindicalista comenzó hablando de una nota que presentaron por el atraso en el pago del bono de 5 mil pesos a personal de salud y policías, que luchan contra el coronavirus. “Nos llegaron reclamos de compañeros y compañeras de algunas localidades de Las Lomitas por ejemplo porque no cobraron la gran mayoría y así de distintas localidades, incluso de lugares de trabajo de acá nos llega que no cobraron por eso nos pareció prudente hacerle el reclamo al ministro para que se normalice esa situación teniendo en cuenta que es un momento bastante crítico desde el punto de vista económico y para esos trabajadores esenciales deberíamos tener un cuidado especial todos, en particular el gobierno que tiene una responsabilidad intransferible de cumplir con lo que dice. En este caso eran los 5 mil pesos y los compañeros están esperando por eso reclamamos para que eso se efectivice”, dijo.

“Hacemos esto como consecuencia de los reclamos que llegan diariamente a nuestro gremio por los compañeros que nos piden que hagamos algo porque no cobraron, eso hicimos y le pedimos al señor ministro por una nota y también hicimos público porque queremos que se visibilicen los problemas de los trabajadores. Este es un problema que tiene que ver con el no pago a una importante cantidad de trabajadores”, aseveró.

Asimismo pidió que el pago sea para todo el personal en general, no solo para quienes luchan, directamente con el covid-19 ya que aseguró, “es muy difícil poder discernir quién está relacionado en forma directa con el covid-19, porque de última es una enfermedad que es comunitaria, y los trabajadores esenciales en general como los de salud y la Policía, les corresponde lo que les dan a uno que les dieran a todos, no pueden tener esa discriminación de decir, ‘bueno vos te podes contagiar, vos no’, porque todos están expuestos si trabajan en esto, todos son esenciales”.

De la misma forma Vázquez pidió a los trabajadores que tienen demoras en el pago de guardias, que se acerquen al gremio, para poder hacer el reclamo y así también acompañarlos. “Siempre veo que se avisan si ocurre esto, pero en este caso no he visto reclamos por este tema, si hay compañeros que hacen guardias y no cobran deberían hacer el reclamo por donde ellos creen que corresponde. Nosotros estamos para ayudar, tratar de tener un posicionamiento como gremio de los compañeros que tienen esos inconvenientes y nos pueden llamar y trataremos de solucionar, por lo menos que no se sientan solos y nosotros empezar a tener un respaldo, esto tiene que tener algún remedio”.

Seguidamente el gremialista aseguró que “una fuerte queja que nos llega de manera constante al sindicato es el acoso laboral, esta forma de actuar de los jefes inmediatos, que pareciera que creen que el Estado son ellos, pero no es así, es un todo que tiene que ser igual para todos. Hay compañeros del interior, nos llaman desde distintos lugares y es una constante esto del manoseo, esa cosa de soberbia, prepotencia de alguna persona que por ahí tiene un cargo del manejo del personal y no está relacionado con nada en la cuestión legal, hay amenazas que tienen que terminar, resolver estas cuestiones”.

“Las autoridades tienen que ver cómo se van resolviendo estas cuestiones, hay muchas quejas por malos tratos y no tenemos dónde canalizar, un ámbito de diálogo para ir a discutir y no andamos buscando piedras para tirar, pero en algún momento tenemos que hacer visibilizar esa queja constante, esas lágrimas de compañeros que denuncian que los manosean, que van a presentar una nota y no se las reciben, en todos lados es obligación recibir una nota, después que contesten lo que quieran pero deben recibir así queda asentada la queja, es la misma historia de siempre”, lamentó Vázquez.

“El gran problema son los jefes inmediatos, se les suben los humos y es un problema para los trabajadores y para el Estado porque hay gente estresada, que viene con problemas incluso tratados por médicos, temas psicológicos de estrés laboral, está pasando algo raro, es como que hay un mecanismo de hacerlo sufrir al otro con el decir, con el acoso permanente y eso se debe terminar. Les pido de corazón que cada uno miremos para adentro y tratemos de ver qué estamos haciendo mal, cómo podemos corregir cosas para no hacer sufrir al otro, cosas así que nosotros nos vemos en la obligación de empezar a llamar a reunión. Hay un enojo en la comunidad como consecuencia de todo esto”, finalizó.

