ATE y la CTA se movilizaron en la ciudad contra el ajuste del FMI y el presupuesto 2022

Ayer por la mañana, ATE y CTA se movilizaron en Avenida 25 de Mayo y Rivadavia de esta ciudad, donde realizaron una intervención con entrega de volantes y dialogando con los vecinos para explicar su postura en contra del ajuste del FMI y para pedir un presupuesto 2022 “con soberanía, trabajo, producción y justicia”.

En ese marco Beatriz Galeano, representante de CTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que Formosa se sumó a la jornada nacional de protesta.

“Estamos haciendo una intervención en el marco de una jornada nacional de lucha que está realizando la central que tiene que ver con un posicionamiento en contra del extorsivo del FMI hacia nuestro país en primer lugar y en segundo lugar cuestionando el presupuesto que va a presentar el gobierno nacional y que Guzmán ya presentó la primera parte al Congreso, en ese presupuesto es necesario que se prioricen las necesidades del pueblo y no el pago de una deuda que es inmoral e ilegítima que tomó el gobierno de Macri y que evidentemente no invirtió en nuestro país por eso tenemos este desastre, consideramos que debe priorizar esto, las cuestiones que fueron generadas”, comenzó diciendo.

“Es necesario además que la población entienda qué es el presupuesto nacional, que es un proyecto que se presenta, los ministros de Economía presentan en representación de los gobiernos nacionales determinados al Congreso para que transforme en ley, ahí se determinan los niveles de ingreso que se destinarán a invertir en la realidad económica social de la población, de eso va a depender si el año que viene vamos a tener o no buenos salarios, viviendas, buena educación, salud, se determina la calidad de nuestras vidas por lo tanto si en un presupuesto se decide que se va a priorizar el pago de una deuda, va a quedar más reducido el monto o los ingresos dirigidos a la vida de la población, por eso decimos que urge que este presupuesto priorice la necesidad del pueblo y no el pago de la deuda, además entendemos que es una deuda ilegítima, que nunca entró en nuestras manos, ni recibimos nada que nos beneficie. Vimos en concreto que se contrajo una deuda exorbitante que no tiene registro en el mundo, y lo cual se traduce que será impagable o si se paga será a costa de mayor empobrecimiento de la población, de mayor precarización, eso es lo que va a significar por eso es necesario que la población empiece a participar, a leer, a informarse, comprender qué tan importante es esta cuestión”, aclaró Galeano.

“El FMI como organismo prestamista, extorsivo, tiene una postura que ha sido siempre de generar un ajuste en la población y va más allá incluso, es una institución mundial prestamista que tiene determinadas características, ya no le interesa que le devuelvan, lo que quiere es apoderarse de los recursos de nuestro país y va avanzando sobre la soberanía de nuestro país, le interesa la minería, el petróleo y de última nos quedamos sin nada, son prestamistas agresivos, violentos hacia los derechos humanos por eso repudiamos esta política del FMI y se vuelve a repetir la historia”, lamentó.

De la misma forma, Galeano reconoció que ningún aumento otorgado en los sueldos basta para hacerle frente a la inflación galopante que acecha a nuestro país. “Todo lo que sea aumento siempre nos parece bienvenido y favorable pero el monto de 10% tampoco nos parece satisfactorio, necesitamos mucho más porque estamos hablando de una canasta básica en Formosa que ya está superando los 70 mil pesos, una familia de cuatro integrantes para no caer en la línea de pobreza necesita lograr ese monto y 30 mil pesos para no caer en la línea de la indigencia, por lo tanto hay que hacer la exposición del salario promedio que gana la población de la provincia, de eso se trata esto, del posicionamiento de la población, los gobiernos incluso en relación a este debate que se va a generar en el Congreso. Se pueden dar aumentos, pero si no se frena la inflación incesante esto va comiendo nuevamente todos los aumentos que un Estado puede estar dando”, expresó.

Néstor Vázquez

Asimismo, Néstor Vázquez, Secretario General de ATE se refirió al cobro de sueldos de los estatales que inició el miércoles y donde se verá impactado el aumento del 10%.

“Tomamos este aumento de forma positiva porque ya se vienen acumulando los anuncios, en promedio es un aumento importante que va más allá del 50%, pero por el otro lado la noticia triste es el aumento permanente de la canasta básica, de los productos de consumo masivo, es como que estamos estacionados en una crisis económica profunda, eso es lo que se nota y trae aparejado el sufrimiento de los más desposeídos, de los desocupados y algunos trabajadores que están empobrecidos como consecuencia de los bajos salarios, los compañeros que están en los municipios sobre todo del interior que ganan extremadamente poco y el ingreso que tienen no les alcanza para cubrir lo mínimo y necesario para alimentarse”, expresó.

“Hay municipios que están pagando sueldos de 10 mil pesos, algunos menos, son cosas que contrastan con esta falta de control de los precios, de los supermercadistas que me parece que es un abuso permanente, tenemos que ver cómo generamos acciones sociales, la clase política tiene que abrir los cauces participativos, yo creo que de la forma en la que van a corregir es con la participación ciudadana, de lo contrario es muy difícil, cada gobierno por su lado no lo puede hacer, hay que poner alguna mirada en recurrir a la ayuda ciudadana, es lo que requiere después de todo lo que nos pasó, creo que la peor carga que tenemos en este momento es la deuda, tenemos que pagar eso que no se vio ninguna inversión productiva en el país y eso trae aparejada esta situación”, subrayó Vázquez.

“Poner unos pesos más en los bolsillos alivia a los trabajadores provinciales, en algunos municipios que están bastante acomodados con sus sueldos es más paliativa la situación y otros compañeros en algunos municipios están muy por debajo de la línea de pobreza con sus salarios y eso es un sufrimiento, no hace falta ser catedrático para imaginarse cómo sufre una persona que gana 10 mil pesos e incluso menos”, aseveró.

Respecto a si el gobierno provincial debe otorgar otro aumento o un bono, teniendo en cuenta que ya llega fin de año y son meses sensibles para la sociedad, Vázquez opinó que “en el marco de esta alza de precios desmedida que no tiene control, amerita una mirada al bolsillo de los trabajadores en general y eso debería ser un bono, lo que siempre pedimos es eso, aún no lo discutimos en la comisión directiva pero estoy seguro que en el marco de esta realidad que estamos viviendo eso es lo menos que se puede pedir”.

