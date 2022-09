Atentado contra CFK: en Formosa hubo masiva movilización y fuerte repudio

Compartir

El jueves a la noche, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner fue blanco de una persona que intentó dispararle con un arma de fuego, y por fortuna no resultó herida, pues la pistola que estaba cargada «no funcionó»; los hechos ocurrieron cuando estaba saludando a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta (Buenos Aires). Ante este hecho calificado como «intento de magnicidio» lideres mundiales se expresaron, también lo hizo el todo el arco político argentino y en Formosa no fue la excepción.

Enzo Casadei

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino de la UCR, repudió lo sucedido. »Más allá de los nombres propios es un ataque directo a la institucionalidad de este país, y nosotros como hombres y mujeres de la democracia debemos respaldar el sistema y sobre todo lo que los argentinos eligieron para representarlos», aseveró.

Seguidamente llamó a tratar y reflexionar sobre qué están haciendo desde la política para que estas cosas no sucedan. «Nos llama poderosamente a la reflexión de cómo estamos llevando adelante el debate de ideas, buscando soluciones a las diferencias en el marco de la democracia de nuestro país», dijo el edil.

«Nosotros salimos a repudiar públicamente y nos ponemos a disposición de las autoridades del HCD para que repudiemos de manera institucional lo que ocurrió, estamos a disposición y creemos que como representantes de los vecinos de Formosa es importante que nos expresemos», continuó diciendo y agregó que la Vicepresidenta representa a los argentinos por lo tanto «lo que le pasó es un ataque directo a la democracia y tenemos el deber de repudiar».

Marcelo Sosa

Por su lado, el edil capitalino del PJ expresó que «tenemos que reflexionar sobre esta violencia que se está viviendo a nivel nacional, y que gracias a Dios acá en Formosa vivimos una paz social, mas allá de que hay un grupo minúsculo que intenta sembrar la violencia los formoseños de bien tenemos el antídoto que es el amor».

«Está en juego la patria, la democracia, nosotros no defendemos la figura de Cristina porque para eso tiene a sus abogados, es mas no queremos ningún tipo de indulto, queremos justicia para ella que da la cara y no se esconde, porque no se va a ir a ningún lado, y el movimiento peronista la va a bancar. Si hay que dar la vida por la patria lo vamos a hacer, porque lo que está en juego es la democracia».

Agustín Samaniego

El diputado provincial por el Frente de Todos (FdT), Agustín Samaniego manifestó que el atentado contra la Vicepresidenta «realmente me dejó consternado».

Añadió que «lo acontecido causó un gran dolor no solamente a los que la queremos, sino a la sociedad y al arco político, exceptuando a dos diputadas provinciales que no solo no repudiaron el hecho, sino que también se burlaron».

Señaló que «se trata de la legisladora por Santa Fe Amalia Granata, que dijo que esto era una pantomima, un operativo para posicionar políticamente a Cristina, y de la diputada Gabriela Neme de Formosa, que se burló, dijo que la Vicepresidenta firmó autógrafos después del atentado y le recomendó un psiquiatra».

Jorge Jofré

Al respecto el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré manifestó «he tomado los hechos con tanta sorpresa porque ver tan cerca un magnicidio como iba a ocurrir si el disparo salía y le pegaba a la Vicepresidenta, eso iba a ocasionar un caos muy grande dentro del país».

«Preocupa esta división que existe entre los argentinos con esta forma diferente de pensar que tenemos, que yo creo que no solo es división en pensamiento, nuestra sociedad está muy dividida y es la obligación de todos los dirigentes políticos reencausar a los argentinos, no podemos fomentar el odio y tener en cuenta que lo que ocurrió no es algo liviano, fue algo muy grave. Se ha atentado contra la democracia», enfatizó.

Osvaldo Zárate

Por otra parte, el diputado provincial Osvaldo Zárate dijo «nosotros como Comité de la provincia hemos repudiado este atentado contra la Vicepresidenta en todos los ámbitos nacionales y locales, nuestros referentes nacionales ya se han expresado en relación a esta andanada de violencia generada por el mismo Gobierno o el Frente de Todos tiene que terminar».

«Este atentado tiene que tener todo el peso de la justicia para que el responsable de lo que sucedió este preso, ahora de ir y convertir esta situación en un hito de campaña electoral con un feriado anunciado a las 0 horas, no corresponde porque no hay que olvidar que Raúl Alfonsín tuvo varios atentados y de ninguna manera, siendo presidente decretó un asueto y mucho menos trató de victimizarse o victimizar al Partido Justicialista o a la UCR en aquel momento de la situación, añadió.

«Creo que lo que pasó es repudiable desde todo punto de vista, pero si me parece lamentable que el propio presidente con el Gobierno utilice esto como una campaña electoral dejando entrever que también el proceso judicial que tiene la vicepresidente debe parar porque si no para, sucederán cosas que no le van a gustar a los argentinos, esto es lo expresan ellos», se explayó.

«Nosotros hemos llamado a la calma y fundamentalmente el Gobierno que es quien convocó a la marcha, que ha subido el tono de la agresión, yo he escuchado al Gobernador y a algunos Diputados culpar a la oposición, está claro que la oposición no tiene nada que ver con esto por lo que se el agresor es una persona con las características de una persona agresiva. Creo que la investigación va a seguir y cada día nos daremos cuenta de que este es un hecho aislado, pero si creo que este discurso contra la oposición debe terminar y el Gobierno debe bajar un cambio también», cerró.

Convocatoria

Finalmente, ayer a la tarde organizaciones políticas, sociales y sindicales se convocaron este viernes en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa en «defensa de la democracia» y en repudio al atentado. Las movilizaciones se replicaron en todo el país.

Dirigentes del Partido Justicialista y partidos aliados se hicieron presentes en la convocatoria, pero también militantes, artistas, referentes de comunidades originarias de la provincia, para dar su respaldo a la vicepresidenta.

Primero fue una concentración en la plaza y luego las columnas de militantes tomaron la avenida 25 de mayo con dirección a Casa de Gobierno y marcharon en forma pacífica, para luego desconcentrarse.

