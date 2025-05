Atento Boca: Monterrey busca a Gabriel Milito para reemplazar a Martín Demichelis

El pasado fin de semana, tras quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura, la dirigencia de Monterrey decidió ponerle punto final al ciclo de Martín Demichelis como entrenador de la institución. Hacía semanas que los hinchas habían perdido la paciencia, el equipo no respondía en cancha y el principal apuntado era el ex entrenador de River. A falta de un mes para el inicio del Mundial de Clubes, Rayados está en búsqueda de entrenador y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Gabriel Milito, que también le interesa a Boca.

Después del Superclásico del 27 de abril, en Boca tomaron la decisión de finalizar la era Gago, que había comenzado a fines de 2024 y que nunca llegó a convencer. La eliminación temprana en la Fase 2 de la Copa Libertadores había sido un duro golpe, pero la caída ante River en el Monumental hizo que el ciclo de Fernando Gago llegue a su fin casi de manera abrupta. Mariano Herrón tomó las riendas del equipo de cara a la última fecha de la temporada regular y también lo hará en los playoffs, mientras se define quién llegará para tomar las riendas del equipo.

La danza de nombres comenzó inmediatamente ni bien se fue Fernando Gago, aunque con los días se conoció que sería Mariano Herrón quien conduciría al equipo en los playoffs, por lo que el próximo entrenador hará su estreno en el Mundial de Clubes. El principal deseo de los dirigentes es que asuma Gabriel Milito, aunque también aparecen en escena entrenadores como Gustavo Quinteros y Kily González. Todavía no hay precisiones al respecto, pero si Milito acepta ser entrenador de Monterrey, será un duro golpe para los dirigentes del Xeneize.

Rayados enfrentará a River

en el Mundial de Clubes

No solamente los hinchas de Boca están pendientes del futuro de Gabriel Milito, sino que los de River también. Es que, si el ex defensor de Barcelona acepta hacerse cargo del conjunto mexicano, en poco más de un mes se verán las caras por el Mundial de Clubes. Ambos -junto a Inter y Urawa Red Diamonds- integran el Grupo E. Cabe recordar que el duelo entre el Millonario y Rayados se jugará en Los Angeles el día 21 de junio.