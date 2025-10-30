Atilio Basualdo analizó el panorama Político de Formosa y el Futuro de Las Lomitas

Ratificación Electoral y Primeras Sensaciones

El reciente escrutinio definitivo en Formosa ratificó a Atilio Basualdo, actual Intendente de Las Lomitas, como Diputado Nacional electo por La Libertad Avanza (LLA), junto a Graciela de la Rosa. A pesar de la existencia de impugnaciones de nueve urnas presentadas por LLA en una escuela de Namqom, que demoran las cifras finales oficiales, la victoria es un hecho. En diálogo con Daniel Moreira Viera de «Exprés En Radio», Basualdo compartió sus primeras impresiones tras la confirmación de su cargo.

«Yo yo personalmente estoy muy agradecido por este gran apoyo de todo el pueblo formoseño», declaró Basualdo, destacando que el electorado «se alineó a la idea de la libertad avanza por por de distintas formas». Resaltó la bandera que levanta su espacio: «la bandera de la libertad, la bandera de la justicia». El electo diputado describió al votante formoseño como uno que ha «empezado los formoseños a perder el miedo a todo estos hostigamientos que somos somos sentidos permanentemente».

Denuncias de «Apriete del Estado» y Hostigamiento Político

El intendente de Las Lomitas fue muy crítico con el actual gobierno provincial, encabezado por Gildo Insfrán. Basualdo manifestó su preocupación por el estado de la población: «Hoy nosotros tenemos una a un pueblo formoseño muy muy afectado, muy estresado por el gran apriete del estado que le está ocasionando el gobierno actual… simplemente por pensar diferente».

Lamentó las consecuencias de este accionar, mencionando la pérdida de empleo para quienes dependían del estado y, lo más grave, el uso de mecanismos para presionar a la ciudadanía: «mucha gente, muchos empleados que dependían del estado, ya no dependen más, otras personas que lamentablemente por pensar diferente van y le cortan la luz». El diputado electo no dudó en calificar la actitud del gobierno como «un gobierno que asquea con su actitud de ir a cortarle el servicio de luz a la gente». Aseguró que el modelo formoseño ataca los emprendimientos privados, buscando solo que «la gente dependa del estado, del gobierno».

Análisis del Resultado en Las Lomitas

Consultado sobre el ajustado triunfo del peronismo en Las Lomitas por 150 votos, un distrito donde el Vicegobernador está «instalado con un equipo» distribuyendo «fundamentalmente mercadería que hacen llegar a un pueblo que está hambriento», Basualdo relativizó la derrota.

«El pueblo de Las Lomitas salió a defendernos», afirmó. Explicó que su tiempo de campaña se dedicó a recorrer toda la provincia para hacerse conocido y dar a conocer las ideas de La Libertad Avanza, lo que limitó la campaña en su propio municipio, donde tienen una estructura «muy chiquita que recién se está armando». Basualdo se mostró confiado y agradecido: «Yo agradezco al pueblo de Las Lomitas que sin haber hecho campaña política nos haya salido a defender a defender nuestra gestión». Y agregó enfáticamente, mirando hacia el futuro: «Nosotros en Las Lomitas vamos a ganar».

El Futuro de la Intendencia de Las Lomitas y la Cuestión de la Renuncia

Con su asunción como diputado nacional el 10 de diciembre, Basualdo debe renunciar a su cargo de intendente antes de esa fecha. Esta situación, confirmó por la integrante del Tribunal Electoral Permanente Sandra Moreno, obligará a convocar a nuevas elecciones municipales, dado que la renuncia se produce antes de la mitad del mandato.

Basualdo evitó confirmar quién lo reemplazará interinamente, respetando la decisión interna del Concejo Deliberante: «Yo respeto las decisiones, hay un consejo deliberante integrado por cuatro concejales en Las Lomitas que entre ellos resuelven quiénes van a ser las nuevas autoridades».

No obstante, la ley es clara: el presidente del Concejo Deliberante asumirá interinamente y deberá convocar a elecciones en un plazo de 30 días. El periodista advirtió sobre la «polémica importante» y el «límite entre lo técnico y lo político» en Las Lomitas, donde el PJ ha invertido mucho, y la posibilidad de que el lomitense deba elegir nuevo intendente hacia marzo.

Agenda Legislativa y Objetivos Nacionales

En cuanto a su rol en el Congreso, Basualdo está enfocado en el «paquete de medidas que va a tomar el presidente» y que enviará al Congreso, incluyendo el Presupuesto y la reforma laboral. La semana próxima se reunirá en Buenos Aires con los nuevos integrantes de LLA y Karina Milei, presidenta del partido, para «recibir instrucciones» y «conocer qué piensan a nivel nacional».

El objetivo central del diputado electo es trabajar desde su banca para el «bienestar de todos los argentinos» y lograr un cambio en Formosa. «Formosa, no duden, vamos a trabajar desde mi banca, vamos a trabajar para que esta provincia cambie».

Basualdo afirmó que va a luchar para que el gobierno nacional «escuche y nos atienda la provincia de Formosa y vea lo que está pasando». Su visión para la provincia es la de una con «división de poderes» y «justicia, que la justicia no esté manoseada». La situación actual es crítica: «todas las instituciones están enfermas, enfermas, porque el modelo formoseño las infectó».

Finalmente, el electo diputado sostuvo que Formosa «reúne las condiciones para que sea intervenida por el gobierno nacional» y que luchará para lograrlo y dar «la libertad a todos los formoseños de de 30 años de sometimiento». Concluyó pidiendo al pueblo formoseño que «siga confiando en nosotros y nos ayude, que nos ayude respaldándonos».