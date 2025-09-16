Atilio Basualdo, entre la campaña en el interior y la crítica al «modelo formoseño»

La política en la provincia de Formosa se calienta de cara a las próximas elecciones. Atilio Basualdo, actual intendente de Las Lomitas y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, concedió una entrevista al programa radial «Exprés En Radio» para discutir su campaña y sus posturas sobre los principales temas que atraviesan a la provincia. La conversación, que abordó desde su estrategia de campaña hasta su dura crítica a la reciente reforma constitucional, dejó en claro la visión de un político que busca diferenciarse del oficialismo.

Campaña y contacto directo con la gente

Basualdo destacó que su campaña se basa en el contacto directo con la ciudadanía del interior provincial, una estrategia que, según él, busca acercar los servicios del Estado a quienes más lo necesitan. «Estamos recorriendo el interior«, afirmó el intendente, detallando su presencia en localidades como Pirané e Ibarreta. La clave de esta iniciativa son los operativos que llevan a los pueblos a diversas instituciones nacionales.

«Es una estrategia muy buena que no tengan que moverse de su pueblo para gastando pasaje, comida, este y en algunos casos sin puede ser atendido», explicó Basualdo. El objetivo es amortiguar los problemas económicos de los ciudadanos y «brindarle un buen servicio en su lugar de donde vive». El candidato lamentó los incidentes ocurridos en la capital, donde un «grupo manejado desde el gobierno»habría intentado «quebrantar» los operativos, un acto que, según él, demuestra cómo el «gobierno provincial» actúa contra todo lo que no esté alineado con el «modelo formoseño».

Críticas y defensa de su gestión

La entrevista también sirvió como plataforma para que Basualdo respondiera a las acusaciones de «traición»y de «hacer campaña con recursos del Estado» lanzadas por la diputada nacional María Graciela Parola. El intendente se defendió con un argumento centrado en la eficiencia de la gestión pública. «Yo simplemente soy un colaborador en este momento y a la libertad avanza con las instituciones», sostuvo.

Basualdo criticó la ineficiencia de las instituciones que obligan a la gente a hacer largas filas. «A mí no me gusta como funcionario que existan colas en las instituciones. Significa que esa gente no está atendida, está maltratada», aseguró. En su lugar, abogó por un modelo de servicio descentralizado, donde los trámites se puedan realizar directamente en los barrios gracias al uso de la tecnología. «Hoy tenemos internet en todos los lugares. Entonces, sí, como todas las plataformas son online, se puede trabajar desde una plaza, desde una casa».

Sobre las acusaciones de la diputada Parola, Basualdo fue directo: «Yo entiendo que la diputada Parola este goce de un gran desconocimiento de todo lo que ella este sea gestión». Además, sugirió que la legisladora es «mandada a atacarme», desestimando sus dichos y asegurando que «no comparto lo que ella piensa».

Dura crítica a la reforma constitucional

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la opinión de Basualdo sobre la reciente reforma de la Constitución Provincial. El candidato no dudó en calificarla como «una constitución lamentable» que «le ha quitado derechos a los formoseños». En su opinión, la nueva Carta Magna es un claro retroceso en materia de libertades y derechos ciudadanos.

Basualdo fue especialmente crítico con la invasión a la privacidad, la restricción de derechos en las redes sociales y la vulneración de la propiedad privada, comparando la situación de Formosa con la de Cuba y Venezuela. «No tenemos derecho los formoseños. Las propiedades privadas a ser decidida por el gobernador cuándo puede estar disponible para la gente. O sea, se terminó los derechos».

El intendente también denunció que las reformas impiden a los políticos denunciar los atropellos del gobierno, ya que serían considerados «traidores a la patria, traidores a la provincia». Con convicción, Basualdo predijo que la nueva Constitución «va a caer por sí sola» por ir en contra de la Constitución Nacional. La calificó como una norma que busca «darle un blindaje a todos los atropellos de Gildo Insfrán al pueblo formoseño».

Próximos pasos en la campaña

De cara al futuro, Basualdo anunció que su agenda de campaña continuará recorriendo la provincia. Además de su visita a Pirané, mencionó la organización de una visita a la localidad de El Colorado. Sin embargo, su principal foco estará en la capital provincial. «Vamos a continuar en Capital, este de aquí a todos estos días vamos a trabajar en Capital para llevarle, o sea, para que la gente me conozca». La intención es fortalecer su presencia y «entrar en contacto con la gente, con los barrios», para asegurar un sólido respaldo en las próximas elecciones.