Atlético de Madrid fichó a Thiago Almada

El Atlético de Madrid cerró el fichaje de Thiago Almada, informó el club en un comunicado.

Almada, internacional argentino, llegará al Metropolitano para cubrir la baja de Ángel Correa tras su reciente traspaso a Tigres.

Thiago Almada es un jugador de carácter atacante que puede actuar desde la banda o desde el centro. Sus 24 años le hacen tener un buen presente pero sobre todo un gran futuro, algo que en el Atleti se valora de forma muy positiva. Además, los ojeadores colchoneros han visto varios partidos del internacional albiceleste y sus movimientos gustan mucho en la parte rojiblanca de Madrid.

A pesar de su juventud, Almada llegó al futbol profesional gracias a Velez Sarsfield, pasó por el Atlanta United FC de la MLS y jugó en el Botafogo antes de recalar en Lyon, club que comparte propiedad con el conjunto brasileño. Ya tiene experiencia internacional, lo cual es un plus para su llegada al Atleti. Además debutó con la selección mayor de Argentina el 23 de septiembre de 2023, siendo integrante de la lista que se proclamó campeona del mundo en Qatar 2022.

La operación de Almada coincide con la posible salida de Rodrigo de Paul. Ambos futbolistas comparten representante, Agustín Jiménez, que también es el agente de Correa. Sobre De Paul, las mismas fuentes apuntan a que su salida al Inter Miami CF depende de que los clubes cierren la cifra del traspaso tras el sí del jugador. Tras la falta de sintonía para renovar con el Atleti, el club no ve con malos ojos una venta este verano ya que se arriesga a perderlo gratis a finales de la próxima campaña. A pesar de que ha sorprendido la decisión de De Paul por el hecho de ser año de Mundial, se respeta el movimiento de un centrocampista que ha sido importante en el club a pesar de su irregularidad.

La intención del Atleti, de cerrarse la salida de De Paul, es la de firmar a un centrocampista con características similares al argentino. ESPN ya informó hace semanas que una de las opciones podría ser la de Javi Guerra, a quien los rojiblancos tantearon el verano pasado. También gusta Richard Ríos, aunque desde el Manzanares se antoja una opción complicada dado su alto precio. No son las únicas opciones que se barajan en la mesa del responsable deportivo, Carlos Bucero.