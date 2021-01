Atlético Saladas, Amad de Goya y San Martín de Curuzú no jugarán el Federal

Compartir

Finalmente los tres clubes del interior correntino enviaron a la Confederación Argentina de Básquetbol argumentando los motivos por los cuales no van a formar parte del próximo Torneo Federal de Básquetbol.

En el comunicado enviado al presidente de la CABB, Fabián Borro en forma conjunta por los tres clubes del interior de Corrientes, Atlético Saladas, AMAD de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá explican las razones por las cuales no formaran parte del próximo Torneo Federal de Básquetbol.

El comunicado dice lo siguiente:

Motiva la “forzosa” decisión la imposibilidad de cumplir con los protocolos expuestos por el coordinador del Torneo Federal en reuniones virtuales de las participamos. A modo de ejemplo la contratación de un médico que deberá viajar con el platel en las disputas de visitante, la ocupación del 50% de los medios de transportes, manteniendo el distanciamiento obligatorio, etc. Todo ello aumentan los costos y las dificultades de financiar y resolver las exigencias logísticas, siendo el único facilitador el Gobierno Provincial.

Por otra parte, también es sabido que la potestad del manejo de los ingresos y egresos a las ciudades, la tienen los intendentes, quienes celosamente custodian y procuran mantener libres de infecciones a los habitantes de sus comunidades, disponiendo de las medidas sanitarias, pero de algún modo dificultan la actividad deportiva, y en algunos casos aún no se autoriza la práctica del básquet, como es el caso particular de Saladas.

Sabemos que los efectos de la pandemia en el deporte, la economía nacional y provincial, y en el TFB de transición, cuya fecha estimada de inicio se estableció en el mes de febrero del año en curso, implica una organización, cuyos costos son imposibles de determinar con claridad cuando aún no se conoce protocolo ni formato alguno que arroje luz sobre el juego mismo.

Estimamos prudente, dar un paso al costado en pos de la salud de nuestras ciudades del interior de Corrientes, y realizar mejoras en infraestructura de nuestros clubes a fin de continuar la labor emprendida con seriedad y poder volver mejor organizados en la edición venidera del TFB, Dios mediante, con una realidad mejor que la atravesada hoy en día.

Agradecido a las autoridades de la CABB, FBPC, y Gobierno Provincial por la permanente ayuda y solidaridad, y en el entendimiento de que la sensatez es la mejor consejera en momentos de incertidumbre, concebimos a nuestra decisión como un pequeño paso hacia atrás a fin de tomar impulso para volver a participar del Torneo Federal organizado, ya que como quedó claramente entendido en el paso encuentro virtual del 16/01/21, la no participación de este certamen no implica la pérdida de categoría, así es que reafirmamos nuestra voluntad férrea de encontrarnos en la próxima edición.

Aprovechamos para enviar un cordial saludo a toda la familia, simpatizantes y colaboradores del santo curucuateño, de las águilas rojas de Saladas y la muchachada amante del deporte de Goya, en el convencimiento que sabrán comprender los fundamentos que nos llevan a tomar la decisión, en pos de cuidar la salud de nuestra gente, nuestros deportistas y a la comunidad toda, prioridad en esta realidad actual.

