Atlético Tucumán no pudo con Tigre, pero seguirá en la cima de la Liga Profesional

Atlético Tucumán y Tigre animaron un entretenido espectáculo en Victoria. A pesar de la ausencia de goles, el Decano demostró por qué es el mejor equipo de la Liga Profesional y no se llevó el triunfo de su visita a Buenos Aires por la notable producción de Manuel Roffo. El arquero del Matador fue la gran figura de la tarde y su actuación le permitió al dueño de casa evitar la derrota.

Las constantes agresiones ofensivas de Augusto Lotti, Ramiro Carrera y Mateo Coronel no fueron suficientes para quebrar la resistencia del ex Boca y la repartición de puntos dejó una sensación amarga en el elenco liderado por Lucas Pusineri. De todos modos, Carlos Lampe también tuvo que intervenir en más de una ocasión para desactivar el peligro que generaron los contragolpes comandados por Mateo Retegui, Facundo Colidio y Alexis Castro.

A pesar de la decepción por no haber podido sumar de a tres, la repartición de puntos le permitirá al equipo del norte continuar en la cima de la Liga Profesional, porque el empate lo dejó con 29 unidades, una cantidad que ningún otro participante del torneo podrá alcanzar en esta fecha.

El próximo martes, en el Monumental Presidente José Fierro, Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central con la misión de volver al triunfo para seguir viendo a todos sus rivales desde lo más alto de la tabla, mientras que el elenco de Diego Martínez deberá viajar a Santa Fe para afrontar el duelo ante Colón, en lo que será un choque de necesitados.

