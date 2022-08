Atletismo Adaptado: hay equipo para Mar del Plata

Compartir

El atletismo discapacidad, en la categoría sub 16, definió a los 10 atletas que irán a Mar del Plata para participar de la final Nacional de los Juegos Evita. Estarán acompañados por 8 profesores.

Llegó el momento del deporte adaptado en esta instancia Provincial de los Juegos Evita en Formosa y fue turno para la categoría sub 16 que definió los 18 integrantes que tendrá la delegación en la cita Nacional donde en cada año de esta competencia sumar medallas se hizo toda una costumbre. También se hizo costumbre ver el esfuerzo de los deportistas cuando les toca saltar a la pista respaldados por la gran tarea de sus profesores con una gran combinación de sensaciones ya que lo estrictamente deportivo pierde espacio ante la alegría que transmiten los chicos. Basta verlos solamente llegar a la meta o notar sus expresiones de felicidad cuando tiran bien lejos la bala para entender todo lo que se vive en estas competencias.

El Provincial tuvo sus pruebas en dos turnos en la jornada del viernes en el predio del Albergue Evita y del Cincuentenario y contó con la participación de estas escuelas: Especial Nº 1 de Formosa, Especial Nº 2 de Clorinda, Especial Nº 3 de El Colorado, Especial Nº 6 de Pirané, Especial Nº 7 de Formosa, Especial Nº 11 de El Espinillo, Anexo 1 de Buena Vista, Especial Nº 12 de Formosa, Instituto San José de Clorinda, Especial Nº 14 de Las Lomitas, Especial Nº 15 de Belgrano, Especial Nº 17 de Ingeniero Juárez, Especial Nº 18 de Villa Dos Trece, Especial Nº 20 de Villafañe, Especial Nº 21 de Güemes, Especial Nº 24 de Laguna Yema, Centro El Angel de El Colorado, EPES Nº 1de El Colorado, Escuela Fontana de El Colorado, EPES Nº 43 de Pastoril, EPES Nº 15 de Villa Dos Trece y EPES Nº 18 de Herradura.

La jornada final se vivió hoy miércoles por la mañana con la premiación en el comedor del Albergue Evita –allí estuvieron alojados- y las emociones se adueñaron de todo. No solo a la hora de recompensar a los que obtuvieron el pase a Mar del Plata sino también con muchos otros instantes donde hubo abrazos de larga duración y muchos aplausos en lo que fue el reencuentro después de dos años para los profesores y sus alumnos del deporte adaptado.

Había que llegar al final de la historia y se llegó. Vino la premiación con los ocho profesores que irán a Mar del Plata. Ellos son Carlos Melgarejo de la Especial Nº 21 de Güemes, Elizabeth Blume de EPES Nº 15 de Villa Dos Trece, Alejandra Riberos de Clorinda, Mario Benítez de Especial Nº 2 de Clorinda, Belén Palma de Especial Nº 14 de Las Lomitas, Fernando Galeano de EPES Nº 43 de Pastoril, Isabel Falcón de EPES Nº 42 de Formosa y Daniel Paré de EPES Nº 46 de Formosa.

Faltaba el equipo de atletas. Los diez que se ganaron su lugar obteniendo el título de campeones provinciales y que ahora van a soñar en grande con Mar del Plata. Estos son los clasificados en cada categoría: Intelectuales: Heber Velazco de Especial Nº 21 de Güemes, Lautaro Figueredo de EPES Nº 67 de Formosa y Melanie Rodríguez de EPES Nº 15 de Villa Dos Trece.

Motor: Aldana Quiñones de Instituto San José de Clorinda y Angel Peña de Especial Nº 2 de Clorinda.

Parálisis cerebral: Daniela Maldonado de EPES Nº 42 de Formosa, Ramón Villalba de EPES Nº 1 de El Colorado y Luis Cancino de Especial Nº 14 de Las Lomitas.

Ciegos y disminuidos visuales: Jaime Milagros de EPES Nº 43 de Pastoril y Fabricio Fink de EPES Nº 46 de Formosa.

