ATP Cup. Argentina perdió ante Rusia y quedó eliminada en cuartos de final

Argentina quedó eliminada de la ATP Cup, el novedoso certamen por equipos que se desarrolla en tres ciudades de Australia, reparte 15 millones de dólares en premios y entrega puntos para el ranking del circuito mayor. El equipo liderado por Gastón Gaudio perdió con Rusia por 3 a 0 y se quedó sin chances de acceder a los cuartos de final.

En el primer turno, Guido Pella cayó ante Karen Khachanov por 6-2 y 7-6 (7-4). Luego, Diego Schwartzman luchó arduamente frente a Daniil Medvedev pero fue derrotado por 6-4, 4-6 y 6-3. Finalmente, el dobles compuesto por Máximo González y Andrés Molteni sucumbió ante la pareja Gabashvili-Kravchuk por 7-6 (7-5) y 6-4.

Luego de su caída, Pella manifestó: «Entré con un esquema de juego diferente al que se dio en el primer set. Él también hizo mérito para ponerme incómodo. Desde el primer game de saque, las devoluciones yo las estaba pegando muy fuerte. Cederle el juego a un rival como Khachanov es prácticamente que te quiebre todos los saques. Intenté ser más agresivo, pero me encontré con un jugador que demostró mucha más regularidad y eso me costó».

El bahiense agregó: «Ayer ante Croacia habíamos terminado a las 12 de la noche y hoy fue entrar nuevamente a la cancha. Eran lágrimas de bronca, de no poder hacer nada de lo que me habían dicho. Pero no puedo reprocharme nada».

Obligado a sostener la serie, Schwartzman tuvo un desafío mayúsculo ante Medvedev, que según confesaría después, venía descansando muy poco antes de este duelo. El ruso exhibió toda su solidez en un primer set, en el que terminó recibiendo un warning por un festejo en la cara del argentino.

El Peque volcó todo su esfuerzo en el segundo parcial y consiguió por fin un quiebre de saque que se le había negado en varias oportunidades. Así, se llevó 6-4 el segundo set y logró desestabilizar al N° 5 del mundo, desenfocado en algunos pasajes. Y en el fragmento decisivo, más preciso en los puntos clave -incluso con algunas genialidades-, Medvedev terminó llevándose el duelo que le dio a Rusia el pase a las semifinales, a la espera del ganador entre Serbia y Canadá.

Por su parte, Australia fue el primer semifinalista de la Copa ATP luego de vencer por 2 a 1 a Gran Bretaña. Nick Kyrgios puso al frente al local al vencer a Cameron Norrie por 6-2 y 6-2, el británico Daniel Evans empató al vencer a Alex De Minaur por 7-6 (7-4), 5-6 y 7-6 (7-2). Finlamente, en un apasionante tie break final, el doble oceánico puso el 2-1 final al derrotar De Minaur-Kyrgios a Jamie Murray-Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y 18-16.