ATP Cup: las chances de Argentina se achicaron, pero todavía puede soñar

Si la caída 3-0 ante Austria el lunes, por la segunda fecha del grupo E, había dejado a Argentina ante un panorama complicado de cara a los playoffs de la ATP Cup​; los resultados de la jornada del martes, en la que se definieron tres zonas, achicaron aún más las chances de clasificarse a cuartos del equipo celeste y blanco.

Los capitaneados por Gastón Gaudio, que cerrarán el round robin este miércoles a la madrugada de nuestro país ante Croacia, ahora sí tienen la obligación de ganar 3 a 0 esa serie para no despedirse del torneo. Y aún así, dependerán también de otros resultados, sobre todo el del match entre Austria y Polonia, que abrirá la jornada en Sydney.

Ayer, Rusia derrotó por 3 a 0 a Noruega y se quedó con el grupo D en Perth. En Brisbane, Australia, con la clasificación asegurada, venció 3 a 0 a Grecia y se aseguró el primer lugar en el F. Y Gran Bretaña se impuso por ese mismo resultado ante Moldavia en Sydney y avanzó a cuartos como líder del C.

Aunque los resultados que más les importaron a los argentinos fueron otros: las victorias de Bélgica, por 2 a 1 frente a Bulgaria para quedar segundo en el C, y de Canadá, que venció también por 2 a 1 a Alemania y terminó como escolta del anfitrión en el F. Esos dos equipos son, hasta el momento, los que se meterían en cuartos como los mejores segundos.

Los dos quedaron con records de 2-1 en series ganadas. Pero los belgas sumaron seis triunfos y tres derrotas en partidos y los norteamericanos, cinco festejos y cuatro caídas en ese rubro. Con esas estadísticas, los argentinos están obligados a llevarse los tres partidos para no quedar afuera. Para entender por qué, sirve analizar los posibles escenarios para el cierre del grupo E.

Si Austria pierde con Polonia, quedará afuera de la pelea por clasificar. Y Argentina definirá el grupo con Croacia. Un triunfo por 3 a 0 de los argentinos, dejaría a ambos igualados en series y partidos (2-1 y 5-4), pero el conjunto celeste y blanco quedaría primero y avanzaría por haberse impuesto en el duelo entre ambos.

Pero una victoria por 2 a 1 de los sudamericanos les daría el primer lugar a los croatas, que quedarían con marcas de 2-1 y 6-3 en series y partidos conseguidos, contra las de 2-1 y 4-5 de sus rivales. Y esos números -que hasta el lunes por la noche todavía podían salvarlos- ya ni siquiera les alcanzarían a los argentinos para superar a Canadá, hoy el segundo mejor segundo.

Por otro lado, si Austria hace valer la lógica y vence a Polonia, obliga a Argentina a ganar 3 a 0 para soñar con la clasificación. Y ahí se abren otras dos posibilidades. El equipo de Gaudio podría quedar primero si los austríacos ceden uno de sus partidos, porque en ese caso se daría un triple empate en la cima entre los dos y Croacia, que se romperá con porcentajes de sets o games ganados.

O podría quedar segundo, si Dominic Thiem y compañía se llevan los tres matches. Así, deberá hacer cálculos y esperar además las definiciones de los otros dos grupos -el A, con Serbia, Sudáfrica y Francia con chances y el B en el que se jugarán el liderazgo España y Japón- para conocer su suerte.

Con ese complicado panorama, Guido Pella (25° del mundo) abrirá la serie, desde las 3.30 de nuestro país, ante Marin Cilic (38°). A continuación, Diego Schwartzman (13°) se medirá con Borna Coric (28°). Y finalmente, Máximo González y Andrés Molteni chocarán con Ivan Dodig y Nikola Mektic.