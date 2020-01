ATP Cup: Serbia es el campeón, con un Novak Djokovic inmenso frente a España

Compartir

La primera ATP Cup, el torneo que quiere discutirle la primacía del formato en el tenis por equipos nacionales a la Copa Davis, culminó con un campeón distinto al de la Ensaladera: así como España se impuso hace un par de meses en Madrid, la apertura de la temporada 2020 tuvo como vencedor a Serbia, que le ganó por 2-1 el duelo decisivo a los ibéricos, con una actuación rutilante de Novak Djokovic, decisivo en los dos puntos balcánicos: superó al número 1 del mundo, Rafael Nadal, para igualar la serie, y también descolló en el dobles para inclinar la balanza.

En el dobles, Djokovic y Viktor Troicki derrotaron a Pablo Carreño Busta y a Feliciano López por 6-3 y 6-4, en un duelo que los españoles empezaron en ventaja (3-1), pero los serbios lo dieron vuelta y se encaminaron con autoridad hacia la victoria. Emocionado como nunca, Djokovic no contuvo las lágrimas en el festejo junto con sus compañeros. «Voy a recordar este momento toda mi vida, es uno de los momentos más lindos de mi carrera. soy muy afortunado de estar aquí, por poder jugar junto con mis amigos, por representar a mi país. Esto no tiene precio, estoy muy feliz», destacó Nole.

Previamente, Roberto Bautista Agut marcó el 1-0 para la Armada Española con un triunfo por 7-5 y 6-1 sobre Dusan Lajovic, y en el duelo estelar entre los dos mejores del ranking, Djokovic se impuso a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 (7-4). Rafa, muchas veces presente cuando España más lo necesitaba, se abstuvo de jugar el dobles decisivo: «He jugado mucho en los últimos días y mi nivel de energía está bajo. Físicamente voy un poco justo y también tengo algunas molestias. Por mucha ilusión que me haga jugar el dobles, debo ser honesto conmigo mismo: Feliciano y Pablo están mejor que yo».

Djokovic logra así otra conquista para Serbia, a la que llevó a ganar la Copa Davis hace diez años, en 2010. El número 2 del mundo ratificó también así su gran momento de forma, ya que ganó los seis singles que disputó en la ATP Cup y también los dos cotejos de dobles, y se posiciona como firme candidato para el Abierto de Australia, que comenzará el 20 del actual (la noche del 19 en nuestro país), y en el que ya festejó en siete ocasiones como campeón.

Nadal, como en la Copa Davis en Madrid, resultó fundamental para llevar a España hasta la final, pero en esta oportunidad el zurdo manacorí se encontró con un Djokovic muy firme, que prácticamente no le dio posibilidades.

En la ruta hacia el título, Serbia derrotó a Sudáfrica (3-0), Francia (2-1), Chile (2-1), a Canadá (3-0) en los cuartos de final, y a Rusia (3-0) en la semifinal, con un conjunto liderado por el ex doblista Nenad Zimonjic, y que además de Djokovic integraron Lajovic, Troicki, Nikola Cacic y Nikola Milojevic.