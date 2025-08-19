Atractiva jornada de domingo en la Plaza San Martín por el Día de las Infancias

El pasado domingo, la municipalidad capitalina llevó a cabo una gran feria y festejo por el Día de las Infancias en la Plaza San Martín, donde niños y niñas pudieron disfrutar de distintas actividades.

El Subsecretario de Gobierno de la comuna, Fabián Cáceres, precisó “se realizó en nuestro paseo principal un gran festejo por el Día de las Infancias con chocolate, sorteos y show para agasajar a niños y niñas de la ciudad”.

“Todo esto – agregó –, se dio en el marco de una feria importante con muchos emprendedores locales de distintos barrios capitalinos que participan de estas propuestas de la municipalidad y que se dieron cita en nuestra Plaza San Martín, lo que habla a las claras de una comuna presente y participativa”, dijo Cáceres.