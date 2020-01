Atraso de pago de sueldos en Crucero del Sur: tras acuerdo, se pausó medida de fuerza

Compartir

Linkedin Print

Luego de que trabajadores de «Crucero del Sur» decretaran estado de alerta y movilización por el atraso en el pago de los sueldos de diciembre por parte de la compañía, ayer por la tarde se realizó una mesa de diálogo entre los gremios, la empresa y la Municipalidad donde se llegó a un acuerdo y mañana deben estar depositados los sueldos; de lo contrario se realizará una medida de fuerza en el transporte, según alertaron.

Cabe señalar que los trabajadores del volante manifestaron su malestar por la tardanza en el pago de los haberes, situación que se dio porque la empresa dejó de recibir el subsidio que otorgaba la provincia el cual venció a fines del mes pasado. Ante esto la compañía se declaró «acéfala» y aseguró no poder pagar sus haberes.

Antes de la reunión, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, habló sobre lo que ocurría con la empresa. «Estamos ante una situación y nos reunimos nuevamente ya que venimos con una serie de trabajos del año pasado que fueron regularizando la situación entre la empresa y los trabajadores y eso permitió que el servicio vaya mejorando que es lo que buscamos por parte del municipio, estamos ante una situación donde hay un cambio de gobierno nacional en diciembre y se considera que van a volver una serie de subsidios al transporte público y un congelamiento de tarifas también a nivel nacional que por ahí no hay algo concreto determinado todavía, hay incertidumbre en algunas cuestiones, lo que por ahí teníamos era el pago de los haberes de los trabajadores a través del subsidio y eso está todavía pendiente, estuvimos hablando y si Dios quiere vamos a estar arribando a una solución, hablamos con el gerente general y creo que a más tardar el día jueves tiene que estar solucionado, se va a poder hacer el pago de haberes, por ese lado va a estar solucionado el problema», dijo esperanzado.

«Hasta hoy (ayer) eran los plazos, pero creo que con las negociaciones que se vienen llevando adelante hubo elementos que van a permitir hacerle frente al pago de haberes así que por eso nos juntamos para solucionar esto y llevarle tranquilidad al pasajero, se trabaja siempre en tratar de evitar que se den este tipo de conflictos, estamos en una situación complicada donde la plata no alcanza y el derecho de los trabajadores es que perciban sus salarios y estamos trabajando para que la empresa cumpla con sus obligaciones y garantizando a los vecinos que el transporte público va a continuar sin inconvenientes», destacó.

Respecto a si los subsidios nacionales van a retornar, dijo que «a nivel nacional hay noticias de algunos medios de otras provincias en las cuales están hablando de un esquema de subsidios, concretamente no tenemos nada determinado de qué manera se están implementando, son muchas cuestiones a nivel nacional que se están modificando, hay cuestiones fundamentales que son alimentarias, de cierta manera son prioridad y se está trabajando en el esquema de subsidios y de qué manera abordarlo. Tenemos que tener en cuenta que por ahí al no tener tampoco un presupuesto nacional, hasta que no se dé eso por ahí puede llegar a llevar un poco más de tiempo tener algo concreto para ver de qué manera se van a manejar los subsidios al transporte a nivel nacional y de esa misma manera la provincia adopta esa metodología y es la manera de trabajo, por ahí es muy incipiente, hace poco que está este gobierno nacional y por ahí debemos tener un poco de paciencia. Desde la empresa también son muy optimistas de que cambie la perspectiva en cuanto a la vuelta de los subsidios y eso va a aliviar un poco, mantener la tarifa y hacerle frente a los mayores costos del transporte público como combustible y repuestos».

Respecto al congelamiento de tarifas, indicó que «el usuario está muy golpeado y un aumento de tarifa es ir de nuevo contra el usuario, creo que es necesario que quede fija la tarifa por un tiempo hasta que se normalice y también congelan la tarifa porque están viendo de qué manera hacer frente con aportes nacionales a algún tipo de subsidio».

Oviedo

Por otra parte Javier Oviedo, secretario general de la UCRA, habló respecto al conflicto por el que atravesaban ante el atraso en el pago de sueldos. «A raíz de que no están apareciendo los fondos para los pagos de los haberes de los trabajadores eso inquietó a la masa de empleados y nosotros como dirigentes reclamamos para garantizar el derecho laboral de los compañeros. Estuvimos en el Municipio ya que los fondos destinados al mantenimiento de las unidades y al salario del trabajador se dejaron de percibir ya que se cumplieron los plazos y las fechas que el gobierno provincial otorgaba los subsidios, tenemos esperanza de que este nuevo gobierno otorgue el subsidio para que se congelen las tarifas y se pueda solventar tanto la empresa como el salario de los trabajadores. Estamos al quinto o sexto día del vencimiento de pago de sueldos, buscando una manera de que se haga efectivo el pago del salario para no llegar a ningún tipo de acción sindical».

Respecto a si realizarán un paro en caso de no percibir los sueldos, manifestó que «nosotros siempre desde nuestra posición bregamos por el servicio de emergencia en caso de alguna medida al respecto porque en realidad hay que entender que la falta de sueldos a esta altura del mes preocupa porque las cuentas no esperan, los intereses suman, la decisión de los compañeros quizás sea de tomar algunas acciones pero desde nuestro lado siempre tenemos la voluntad de brindar el servicio en el caso de que no se solucione, pero somos optimistas».

Mendoza

Por su parte Diego Mendoza, de la UTA habló sobre la situación que atraviesan. «Lamentablemente empezamos el año largando una alerta nuevamente, prácticamente estamos a los últimos días del pago de los sueldos y estamos con problemas, la empresa está manifestando no poder hacerse cargo de los sueldos porque le cortaron los subsidios del transporte que venció en diciembre por eso no se pueden hacer cargo del sueldo de diciembre y si la empresa no resuelve este problema podríamos llegar a una medida de fuerza», advirtió.

Respecto a cuáles son los argumentos de la empresa para no poder pagar sueldos, dijo que «ellos explican que hasta diciembre tenían este subsidio para el transporte, que se han cortado y la empresa está acéfala, esperando algún tipo de subsidio por parte de la Municipalidad, los trabajadores no pueden ser rehenes de esto y tampoco los usuarios, pero lastimosamente si es que la empresa no puede solucionar esto llegaremos a una medida de fuerza», alertó.

Asimismo dijo que hoy por la mañana «vamos a realizar una asamblea con los delegados y los compañeros en general y vamos a decidir, no quiero que amanezcamos sin colectivos por eso esperaremos si impactan los sueldos o no y a partir de ahí ver qué medida tomar, todo queda sujeto a una asamblea que se va a realizar».

«Todo el 2019 estuvimos muy mal y no queremos que ocurra lo mismo, trabajamos de corrido y no queremos nuestro sueldo fraccionado, en cuotas», dijo.

«Nosotros lo que le pedimos a la empresa es que haga un esfuerzo para solucionar esto, no creo que deba ser tan difícil, creería que no, queremos que busquen una solución para los empleados y que puedan percibir sus sueldos», indicó.

«En asamblea vamos a decidir la forma, los tiempos, si hay servicio de emergencia o no, salen en asamblea las decisiones que tomamos», expresó.