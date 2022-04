Atraso en el pago a docentes suplentes: GDA pide que reclamen para resolver cada caso

Compartir

Mirka Fernández, titular del Gremio de Docentes Autoconvocados (GDA), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las consultas que surgieron en las redes sociales sobre docentes suplentes que no cobran sus sueldos desde el mes de marzo. En ese sentido, aclaró que cada caso es “particular” y pidió a sus colegas que se encuentren en tal situación reclamar a sus directivos o al gremio que elijan, con el fin de subsanar esto lo más pronto posible.

“Esto puede darse por varias razones, los docentes deben saber cuál es la situación de cada uno de ellos, tenemos algunos docentes que dependen de una resolución ministerial del artículo 24 que es titular de las horas y recién cuando esa resolución se firme se puede dar el alta al suplente y eso se demoró bastante este año, tenemos algunos suplentes en esa situación pero también el docente debe buscar la razón porque a veces se largan tarde, la escuela manda tarde, se hacen mal los papeles, los regresan y hay que volver a hacerlos, todo eso hace que se demore el alta del docente que es un trámite bastante engrosado”, explicó.

Acotó que cuando se hacen “mal las cosas sucede esto pero sí hubo demora en la firma de algunas resoluciones ministeriales de licencia y ahí algunos quedaron enganchados con eso, esa es la situación, nosotros conocemos los que vienen a vernos y nos preguntan entonces indagamos pero cada caso es particular, no suelen ser casos masivos, hay distintos factores que influyen por eso hay que ver, preguntar cuál es el error y así destrabar ese sueldo, también es cierto que si toda esa tramitación por más bien que venga si no entra en determinada fecha ya no se cobra ese mes, ya pasa para el próximo por eso siempre invitamos a los colegas a que antes del 5 de cada mes tengan su alta favorable de la escuela y si no lo tienen en este tiempo tienen que insistir porque es la única manera de que cobren, lo que entra hasta el 5 en coordinación de personal por ejemplo son los que van a cobrar ese mes, ellos también tienen que trabajar en la liquidación de un montón de colegas docentes para que cobren a fin de mes con todo lo que eso significa”.

Fernández señaló en ese marco que la situación de cada docente “depende de qué tipo de suplencia hagan, yo son una combinación de factores y situaciones particulares de cada uno, los colegas también tienen que aprender a reclamar, a buscar, yo entiendo que hay una preocupación porque han salido a preguntar en las redes pero ahí no se resuelven estas cuestiones, yo los invito a que vayan a algún gremio y expliquen cuál es la situación”.

“Los directivos tienen que trabajar con más responsabilidad y seriedad y tratar de resolver primero la situación de los colegas por si hay una dificultad que busquen, si es una licencia que llamen al Ministerio, también pasa por preocuparse por el otro, yo he sido históricamente suplente y es un peregrinar dramático cuando vos sabes que termina el 31 de diciembre y tenes que empezar otra vez el año y ver si se resuelve tu situación, no es cómodo, es horrible, el suplente no tiene esa estabilidad de contar todo el año con un sueldo sin sobresaltos”, manifestó.

Para finalizar pidió a los colegas que se encuentren en esta situación que reclamen a los directivos de cada institución, “deben acercarse y preguntar cuál es su situación, de última se acercan a un gremio y tratamos de ver dónde es el problema, todo se puede resolver pero pasa muchas veces que uno desconoce cómo es el circuito, mezclamos y nos pasan estas cosas”.

