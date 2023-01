Aumenta expectativa de demanda de empleo para el primer trimestre

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2023 es de 9%, con un aumento de 3 puntos porcentuales en la comparación trimestral, reveló este miércoles una encuesta de la empresa especializada en empleo ManpowerGroup.

Los sectores que más se destacaron en el aumento son el de Finanzas y Real Estate, que lideran las intenciones más sólidas de la muestra, con una ENE de 32%, seguido por Tecnología de la Información 21% y Energía y Servicios Públicos 19%.

Divido por regiones, la zona que arroja la expectativa de contratación más fuerte es el Noreste Argentino (NEA), con una ENE de 20%, mientras que la Patagonia reporta las intenciones más débiles, con una ENE de 1%.

«Las expectativas del empresariado argentino para el primer trimestre del año reflejan un leve crecimiento en las intenciones de contratación, a pesar de un contexto de posible recesión económica global y una situación local marcada por la sequía, dificultades de algunos sectores para importar insumos y las incertidumbres propias de un año electoral» reflexiona Luis Guastini, Director General de ManpowerGroup Argentina.

El resultado fue obtenido tras encuestar a más de 700 empleadores argentinos, entre el entre el 13 de octubre y el 25 de noviembre.

De los 700 encuestados, los resultados mostraron que «el 37% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 22% disminuirlas, el 38% no espera realizar cambios y el 3% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado», indicaron en la encuesta.

Por otra parte, agregaron que los sectores que informaron las expectativas de contratación más débiles son Sanidad y Ciencias de la vida con una ENE de -7%, seguido por Bienes y Servicios de Consumo que refleja una ENE del 2%.

A nivel mundial, en América, la encuesta informó que los once países encuestados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el primer trimestre de 2023, destacándose Panamá 39%, seguido por Costa Rica 35%, Canadá 34% y Guatemala 38%.

«El valor de la ENE se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre», finalizaron.

Relacionado