Aumentan las quejas de usuarios por la demora de colectivos urbanos

Aumentan las quejas de usuarios del transporte urbano de la ciudad por la pésima frecuencia de las unidades que en casi todas las líneas llegan con una tardanza de incluso más de una hora lo que genera malestar en las paradas. Otra situación que se suma es que como los usuarios deben viajar sentados con asientos de por medio, los coches se llenan rápido y la gente debe aguardar la llegada de otro móvil para finalmente poder viajar.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con usuarios del transporte, quienes brindaron su opinión y lamentaron que la mala frecuencia siga siendo una realidad cotidiana de ellos.

“Esperamos un montón en las paradas de colectivos, soy del barrio Villa del Rosario y más o menos una hora espero todos los días, no mejora nada la frecuencia, incluso cada vez está peor y es lamentable. Para tomar el colectivo a las 8:30 tenemos que estar en la parada a las 6:30, dos horas antes para conseguir, uno no sabe si va a venir o no”, manifestó una usuaria.

“Uso el 80 y es la misma historia todos los días, uno aguanta porque no tenemos otra cosa en qué manejarnos”, acotó.

Otra usuaria explicó que “no mejora nada la frecuencia, es siempre lo mismo, a veces estamos 40 minutos en la parada, es un montón para esperar”.

“Esto no mejora casi nada, demora entre 40 y 50 minutos cada espera, suelo usar el 95 y es una de las que más demora tiene. A la mañana tenemos que salir antes para llegar a tiempo, tenemos que ir sí o sí sentados, parados no se puede por este tema de la pandemia, si hay asientos llenos ya no podemos subir, pero tampoco pasan en los horarios fijos, nosotros calculamos los horarios en los que normalmente suelen pasar, pero siempre o pasan más tarde o por ahí se adelantan, no es seguro el horario como antes, desde hace tiempo que no es así”, dijo otra mujer consultada.

“No viajo todos los días, pero las veces que lo hago es por la mañana y es la misma historia siempre, se nota mucho que tardan y la gente se empieza a fastidiar”, acotó.

Cabe señalar que, desde el inicio del aislamiento decretado por la pandemia, había menos unidades en las calles, pero luego, cuando se empezaron a flexibilizar más actividades se agregaron más por lo que actualmente circulan 43 coches por la ciudad que siguen sin dar abasto porque los usuarios deben viajar sentados y los mismos se llenan rápidamente.

“Es una vergüenza que sigamos viajando mal, no podemos estar una hora en las paradas, ahora con el calor hay algunas que ni sombra tienen y así tenemos que estar. Hay mucho maltrato para el pasajero. Ojalá las autoridades cambien esto por favor”, pidió indignada otra usuaria.