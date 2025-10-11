Aumentaron a $16 millones la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció un aumento de la recompensa para quienes aporten información relevante sobre el femicidio de María Florencia Gómez, asesinada hace cinco años en un camino rural al sur de la localidad de San Jorge.

Desde diciembre de 2024 existía vigente una recompensa de $10 millones. Ahora, el monto se elevó a $16 millones, y la medida fue dada a conocer en las últimas horas en un comunicado oficial.

Así, se buscan sumar datos que ayuden a avanzar en la investigación del asesinato de la víctima, que se encuentra estancada pese a las numerosas declaraciones incorporadas al expediente y a más de 30 muestras de ADN tomadas de personas cercanas a la mujer.

“Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar, fr1@mpa.santafe.gov.ar, fr3@mpa.santafe.gov.ar, fr4@mpa.santafe.gov.ar o fr5@mpa.santafe.gov.ar”, detallaron las autoridades santafesinas, que garantizan la confidencialidad de quienes se comuniquen.

El femicidio de Florencia ocurrió el 12 de octubre del 2020. El cuerpo fue hallado en un camino rural al sur de San Jorge, una localidad del departamento San Martín, de poco más de 20 mil habitantes y ubicada a dos horas de Rosario.

Florencia tenía 34 años, era madre de dos hijos y participaba activamente en organizaciones feministas de su localidad. Era una férrea militante de la Federación Juvenil Comunista y fue fundadora de la agrupación feminista Las Chuecas.

En su Facebook se pueden leer decenas de posteos sobre la implementación de la Ley Micaela por la que luchaba y también consignas referidas al “Ni una menos”. Su foto de perfil en las redes lleva una frase a favor de la despenalización del aborto y otra consigna que reza “nací para ser libre, no asesinada”.

El día del crimen había quedado en encontrarse con una amiga para salir a caminar. Fue por eso que dejó sus hijas pequeñas al cuidado de su ex pareja y papá de las menores, el concejal del Partido Comunista Lisandro Schiozzi. Sin embargo, la mujer nunca llegó a su destino.

Según determinó la investigación, cuando pasaba por una zona de descampados, circuito habitual para hacer ejercicio en esa zona, alguien la interceptó, la golpeó con una piedra en la cabeza y la dejó inconsciente, luego la arrastró hasta unos árboles donde la siguió golpeando hasta asesinarla.

Poco después del ataque, la amiga con la que iba a juntarse llamó a Schiozzi para avisarle que aún estaba esperando a Florencia. Preocupado, el concejal comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba pero no encontró respuesta.

Se inició así una búsqueda que terminó horas después de la peor manera. El cuerpo de Florencia fue encontrado entre pastizales, con la ropa rasgada y visibles signos de violencia. No tenía signos de defensa.

La noticia causó conmoción y movilización en San Jorge y la región. Hasta la fecha, la causa judicial aún no identificó al autor del femicidio.

Mientras la investigación sigue su lento curso, este domingo, a cinco años del hecho, habrá una nueva movilización en San Jorge. El Área de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad local convocó a un acto de memoria colectiva en la Plaza San Martín.

La convocatoria, a realizarse desde las 19, busca recordar a Florencia, acompañar a su familia y reiterar el pedido de justicia, bajo la consigna de que su femicida sigue impune. Quienes se acerquen están invitados a llevar una vela para encender en el memorial “Interrumpidas”.