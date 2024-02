Aumento a estatales: para ATE «se emparejaron los sueldos hacia abajo»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de ATE, Carlos Villasanti se refirió al aumento salarial del 25% para estatales anunciado el miércoles último por el gobernador de Formosa Gildo Insfrán. En este sentido, además de calificar el porcentaje de insuficiente, aseguró que “se emparejaron los sueldos para abajo”.

“Primero que nada por supuesto que todo aumento es bienvenido siempre, después si es suficiente o no es otra historia, a nosotros nos parece que es insuficiente dado que la inflación superó el 200% el año pasado, y nosotros tuvimos solo un aumento del 95%”, comenzó contextualizado

“Se emparejaron los sueldos para abajo, porque si hubiera sido para arriba se tendría que haber mirado los valores más altos, pero no fue así”, lamentó el gremialista.

Y siguió diciendo que “por supuesto que a nosotros nos hubiera gustado un porcentaje más elevado, que se aproxime a la inflación para recuperar algo del poder adquisitivo que perdimos el año pasado”.

Al hablar de la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, ejemplificó con el libre mercado se liberaron los precios y dejó en claro que “es lo que proponía el actual presidente en campaña. Cuando hablaba de la libertad era eso, es libertad para los monopolios, para ellos”

“El año pasado la inflación superó los 200%, y ahora enero estamos arrancando con perspectiva del 20% o más, está muy complicado todo, hay un panorama oscuro, donde no sabemos que este gobierno nacional no tiene planeado redistribuir los ingresos del Estado, sino que se está apuntando en cumplir a rajatabla con el FMI, y eso va a hacer que millones de argentinos queden afuera del sistema, porque el ajuste se está haciendo por el pueblo”, cerró diciendo Villasanti.