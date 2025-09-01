Aumento de casos de COVID-19 en Formosa: en capital se concentra la mayor cantidad

Desde Salud pidieron sostener los cuidados preventivos, teniendo en cuenta que las variaciones climáticas actuales favorecen las afecciones respiratorias.

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en la última semana se realizaron 457 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 16 resultaron positivos, lo que representa un índice de positividad del 3,5%.

Los nuevos contagios corresponden mayoritariamente a la ciudad de Formosa (15 casos) y Riacho He Hé (1 caso).

Según el parte provincial, actualmente se registran 22 casos activos, con 16 altas médicas en los últimos días y ningún paciente internado por la enfermedad. Asimismo, se recordaron los datos acumulados desde el inicio de la pandemia: 150.439 casos diagnosticados, 148.991 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener las medidas de prevención y acudir a los centros de salud ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.