Aumento de combustible de YPF tomó “por sorpresa” a muchos formoseños

A través de un comunicado, YPF informó que aumentó 4,5% el precio de los combustibles líquidos desde las cero horas de hoy.

La empresa dijo que esta decisión se da “en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía”, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país.

El Grupo de Medios TVO recorrió varias estaciones de servicios de la capital y habló con formoseños que opinaron del incremento. En este sentido, en la YPF de la zona norte donde ya se modificaron los precios (la nafta super que estaba $58,89 pasó a costar $60,95) varios vecinos coincidieron en que no estaban al tanto y que “ahora hay que ser más cuidadosos con el uso del vehículo”.

“El auto es mi medio de movilidad y herramienta de trabajo, tendré que trabajar un poco más para pagar el aumento”, dijo un hombre consultado al respecto.

Otro acotó: “me acabo de enterar que aumentó el combustible, soy jubilado y mi sueldo no alcanza, ahora con esto alcanzará menos. No suelo utilizar mi auto para no gastar, me muevo en bicicleta”.