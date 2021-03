Aumento de precios de la nafta y el gasoil generó gran malestar social

Compartir

El precio de las naftas y el gasoil aumentaron por quinta vez en lo que va del año, con porcentajes que se ubican entre 6% y 7%, con lo que pondrá mayor presión al proceso inflacionario.

YPF anunció que tiene previsto aplicar en un plazo de tres meses un ajuste global del 15% más la actualización de impuestos.

El aumento escalonado fue confirmado durante la semana pasada por presidente de la petrolera, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, al presentar el plan de inversiones de la compañía.

Affronti aclaró que de la suba del 35% que hubo en los combustibles desde agosto pasado, solo un alza de 14% estuvo explicado por la recomposición de margen de ganancias de las empresas.

El 21% restante obedeció al incremento del impuesto a los combustibles y a la suba del precio de biocombustibles, que se utiliza para cortar el petróleo en la refinación.

Los precios de YPF ya aumentaron: La nafta Super pasó de $80,50 a $85,70; Súper Premium $90,50 a $96,80; el Diesel 500 $74,70 a $79, 60; Infinia Diesel pasó de $90,10 a $96,4, lo que significa un incremento del 6,4%. La premium todavía no llegó a $100: el litro vale $96,80 y representa un incremento de $6,80.

Por su parte, el incremento en la empresa de combustible Shell quedó: la nafta Super $81,79 a $82,7; V-Power $92,35 pasó a $98, 70; Diesel $77,35 a $ 82,70 y el Diesel Premium de $91,89 a $98,30.

Mientras que en la estación de servicio Axiom los precios quedaron: la nafta Super $87; la Quantium $98,30; Diesel X10 $82,30; Quantium Diesel x10 $97,90.

Una señora que se encentraba en la fila para cargar combustible dijo que “a pesar del incremento igual tenemos que cargar nafta porque necesitamos usar el vehículo para trasladarnos. No creo que sea este el último aumento, no se va a detener y no nos queda otra que resignarnos”.

Por otra parte, un vecino se sorprendió al encontrarse con los nuevos precios “aumenta un poco el sueldo y ya empiezan a subir todas las cosas”, manifestó.

“No podemos ni trabajar, es una locura que nos sigan aumento el combustible sabiendo que cada vez hay estos incremento comienza a subir todo”, dijo un señor que trabaja como remisero.

“La plata ya no alcanza para nada, tendrían que bajar los impuestos o tomar una medida ante esta situación. Nosotros por la pandemia estamos trabajando la mitad, no tenemos el miso ingreso que antes”, señaló.



