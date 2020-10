Aumento del 10% en la carne no afectó ventas por el Día de la Madre

Compartir

Antes del Día de la Madre que se celebró el último domingo, el precio de la carne aumentó un 10%, aunque eso no afectó las ventas y hubo buen movimiento de gente, según explicó un carnicero de la zona norte, quien aseguró que para este tipo de celebraciones especiales, la gente “suele gastar” a pesar de los incrementos que hay.

“Las ventas bien gracias a Dios, hubo una suba del 10% de la carne, pero se vendió dentro de todo por ser un día especial, por suerte bien. Se vendió mucha costilla, cerdo, pollo, chorizo como toda fiesta, el tema de la demanda se complica porque hay poca faena por el tema de la sequía y todo eso, hubo una suba del 10% de la costilla, de la media res, pero dentro de todo se vendió bien”, dijo.

Asimismo señaló que “el kilo de un buen asado está entre 350 y 380 pesos, después hay uno de 280 o 300 pesos, pero una costilla de novillo cuesta hasta 400 pesos el kilo”.

También comentó que por ejemplo para hacer un asado para 6 personas “si es bien completo se gasta unos 2 mil o 2.500 pesos como mínimo, si se le agrega otra cosa sí va sumando”.

Respecto a si los clientes se quejan por las constantes subas, indicó que “muchos ya saben que esto es así, el que viene a comprar lleva lo que necesita y listo, por ejemplo el Día de la Madre es una fecha especial y gastan, pero a veces sí se siente que compran menos, porque antes por 2500 llevaban para un asado para 8 personas, pero ahora hay que ir viendo, llevando menos de cada cosa para que alcance”.

“En este Día de la Madre mermó un poco la cantidad de lo que se pedía, se pidió menos cantidad pero se trabajó bien dentro de todo, no nos podemos quejar”, aseguró.

Para finalizar se refirió a si habrán nuevos aumentos, “en teoría creo que no va a subir más el precio, ahora más que nada por el tema de la sequía no se consigue hacienda, hay poca demanda de faena, no creo que suba más porque ya aumentó. Los cortes también subieron un 3%, lo que pasa es que sube el precio de la media res y ahí sube todo parejo”.