Aumento del combustible: la nafta súper en YPF cuesta $128,50

Desde ayer cargar combustible en las estaciones de servicio es más caro, ya que YPF registró una suba que promedia el 9%, incremento que se sumó al de Shell y Axion que ya aumentaron entre 10,5 y 12% durante el fin de semana.

El Grupo de Medios TVO recorrió estaciones de servicio de bandera nacional y observó que los carteles amanecieron con los nuevos valores. Vale recordar que la nafta Super costaba $115, 80 y ahora sale $128,50; la Infinia que valía $137 ahora vale $154,80. También la Diesel que costaba $107,60 se actualizó a $ 121,10, mientras que la Infinia Diesel que salía $137,60 ahora vale $160,30.

Largas filas

Por otro lado, y teniendo en cuenta que había dificultades para conseguir combustibles, en horas de la mañana se registraron largas filas de vehículos para cargar en la estación se servicio «Automóvil Club», sita en avenida Gutnisky 3025.

«Cargué nafta super, llené el tanque de mi moto porque me preocupa no conseguir lugares donde cargar después, entonces me aseguré», sostuvo una motociclista.

«Voy a cargar nafta super y tratar de llenar el tanque porque después cuesta conseguir un lugar donde volver a cargar. Vine sabiendo que aumentó el precio, y de seguir así vamos a tener que volver a la bicicleta y ser lo más económico posible», agregó un hombre y comentó que ya no utiliza «tanto» el auto.

Finalmente, es importante aclarar que las filas en dicho lugar se debieron a que contaba con stock de nafta Super que es mucho más económica que la Infinia, y por lo tanto la más demandada.

