Aumentó el precio de la garrafa: el valor máximo de referencia es de 417 pesos

El responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, confirmó que el valor máximo de referencia para la garrafa en Formosa que costaba 350 pesos ahora será de 417,50 pesos.

El funcionario explicó que la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial la actualización de los precios del gas envasado para toda la cadena de comercialización en las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, estableciéndose los valores máximos de referencia para Formosa, el valor de 417,50 pesos, comprando en los puntos de ventas.

“No está contemplado el valor de envío a domicilio, así que a partir de hoy están en vigencia estos valores en todo el país”, aclaró Pérez.

Además, anticipó que se reunirán con los responsables de REFSA Gas para establecer una mecánica que permita, no sólo cumplir con los valores de referencia, sino también planificar otra estrategia para continuar con las entregas y los acompañamientos que hace el organismo en todos los operativos de fiscalización con la Subsecretaría.

“Es un esfuerzo que es posible por una decisión política de tener en Formosa una planta fraccionadora de gas, que permite no solamente garantizar el abastecimiento a toda la provincia sino también hacer cumplir los precios de referencia que tanto nos importa para todos los formoseños”, sostuvo Pérez.

“La garrafa se puede cobrar menos de $417, pero no más de eso”, dijo Peréz respecto de la compra en los puntos de distribución aunque en los casos de entrega a domicilios el valor del flete puede variar. También aumentó el programa Hogar.

Actualización de

los valores de GLP

El Gobierno nacional aumentó el precio máximo de referencia de la garrafa social, pero también actualizó el monto del subsidio que reciben los sectores más vulnerables para poder adquirir este producto. Ambas medidas fueron anunciadas a través de la Resolución 30/2020, la cual fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Según detalló el texto firmado por el secretario de Energía, Darío Martínez, se trata de una actualización de los valores de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico, que se decidió debido a “la variación experimentada” en los costos de producción del mismo.

De esta manera, de acuerdo con el listado de los nuevos montos aportado por las autoridades nacionales en un anexo del mismo documento, el envase de 10 kilos de GLP tendrá un precio al público de $359,62; el de 12 kilos, de $431,55, y el de 15 kilos costará 539,44 pesos. Estos importes son sin los impuestos y no incluyen los posibles gastos extra por el servicio de venta a domicilio.