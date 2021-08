Aumentó las afectaciones al Veraz por deudas ante la falta de pago de tarjetas de crédito y préstamos personales

Compartir

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un aumento elevado en afectaciones al Veraz, Nosis y otras organizaciones por deudas ante la falta de pago de tarjetas de crédito y préstamos personales, y señaló que en el caso de inscripciones inexistentes, erróneas o desactualizadas, se sugirió concurrir al Organismo de la Constitución para obtener su desafectación y por otro lado para los casos en que exista una deuda, pedir la aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, la cual establece plazos para permanecer en estas bases de datos.

La Defensoría informó sobre la existencia de un aumento en la mora de los pagos de tarjetas de crédito y mayores endeudamientos en préstamos personales, “generando a mucha gente nuevas deudas para cancelar otras”, a lo que se le suma que las compras de supermercados y alimentos se siguen financiando en lugar de pagarlos al contado; “ha originado un crecimiento de las afectaciones a organizaciones como el Veraz, Nosis, Rol, Decidir, etc.”.

Asimismo, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, detalló que “en nuestro país existe una Central de Deudores del Sistema Financiero que es una base de datos elaborada por el BCRA por la que se obliga a las entidades financieras, empresas emisoras de tarjetas de crédito o fideicomiso financieros, otros proveedores, cheques rechazados, etc. a clasificar a sus clientes, desde el punto de vista de la calidad de los mismos en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o posibilidades que a este efecto se asigne sobre la base de una evaluación de su situación particular que, conforme a la mora en el pago de la deuda, son las siguientes: 1) Normal: atraso en el pago que no supere los 31 días; 2) Riesgo bajo: atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento; 3) Riesgo medio: atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días; 4) Riesgo alto: atraso en el pago de más de 180 días hasta un año; 5) Irrecuperable: atrasos superiores a un año; 6) Irrecuperable por disposición técnica: deuda con una ex entidad”.

“La organización Veraz que es la central de información privada más conocida, si una persona quiere consultar su situación puede hacerlo gratuitamente a través del número de telefónico (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 horas, siguiendo las instrucciones de una operadora hasta que le dicte un código que deberá ingresarse a la página web de Veraz (www.veraz.com.ar) para obtener el informe”, informó.

En este sentido, el funcionario provincial advirtió que “en el caso de que exista una deuda, la ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, establece plazos por el cual la información puede permanecer en la base de datos, pudiendo darse dos situaciones: Que se cancele: se hará constar el pago, pero continuará figurando afectado en la base de datos durante dos años, visibilizando la morosidad incurrida o no cancelar la deuda: se exhibe la información durante cinco años, en que opera la prescripción y se puede solicitar la supresión total de la información, salvo que se interrumpa el plazo de prescripción porque el acreedor inicie juicio o el deudor haya comenzado un plan de pagos”.

Por último dijo que ante cualquier duda o necesidad de desafectarse del veraz u otras organizaciones, se sugirió concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo sito en calle Padre Patiño Nº 831 o a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números 0370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770.

