Aumento municipal alcanzará a monotributistas y cooperativistas, y analizan lanzar una moratoria

La adhesión de la Municipalidad de Formosa al incremento salarial del 20% anunciado para este bimestre también alcanzará a los monotributistas y cooperativistas de la comuna, precisó el Intendente Jorge Jofré. «Hemos adherido al aumento otorgado por el Gobernador y hemos hecho extensivo a los monotributistas y a los cooperativistas también», afirmó el jefe comunal al Grupo de Medios TVO.

Con esta decisión unas 3900 personas que se desempeñan en las tareas de las diferentes áreas municipales perciban el 10% de aumento en septiembre y el 10% para octubre como lo anunció días atrás el Gobernador Gildo Insfrán. En este sentido, el Ingeniero Jofré manifestó que «me interesaba que se pudiera dar el beneficio así que lo bueno de esto es que podemos hacerlo extensivo a los monotributistas y cooperativistas».

Los recursos para afrontar el pago del aumento salarial provienen de la coparticipación y de los impuestos capitalinos por lo que además, la comuna evalúa lanzar una nueva moratoria para los vecinos.

«Estamos estudiando la posibilidad, en la brevedad, de dar una nueva moratoria para que los vecinos puedan cumplir y tener beneficios, y a partir de ahí seguramente, si mejora la economía, poder mantener los tributos al día que sería el objetivo mayor que tiene un intendente porque le permite ser eficiente en los servicios», explicó el intendente.

La moratoria que se evalúa sería similar a las anteriores realizadas por la gestión Jofré, es decir, se contaría con porcentajes de intereses y se sumarían beneficios para quienes accedan a ella. «Creo que este es un momento que lo amerita teniendo en cuenta que por ahí el sueldo no alcanza y esto es una forma de ayudar», indicó al respecto Jofré.

El jefe comunal también reconoció que la inflación impacta en las arcas municipales pero que más allá de ello, mantienen los servicios que se prestan en la ciudad sin ninguna suspensión.

«Estamos cumpliendo con todos los servicios, es más ni siquiera en pandemia hemos parado con ninguno de los servicios; y lo mismo seguimos haciendo ahora para trata de que el municipio funcione como corresponde y que preste el servicio como corresponde, lo que pasa es que a veces no es tan eficiente porque los montos por ahí no nos alcanzan para comprar la maquinaria que se necesita en una ciudad que ha crecido muchísimo. Al crecer también crece la demanda y nosotros teníamos un ejido urbano de 20 mil hectáreas y pasamos a tener 38 mil hectáreas donde evidentemente requerimos más equipamiento y requerimos tener más personal», declaró.

Por otro lado, el intendente Jofré también se refirió a la crisis que atraviesa el transporte urbano de pasajeros y enumeró las situaciones que la generan. «Es por la insuficiencia de los subsidios que tienen, la inflación que afecta directamente sobre el costo de la empresa y a su vez el costo laboral».

En este sentido, se mostró confiado de que la situación se revertirá en los próximos meses tras una corrección en la distribución de los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto de las provincias.

«Se habla que para octubre la distribución quedará en un 78% para AMBA y un 22% para las provincias y posteriormente se irá haciendo una disminución en CABA, esa sería la solución de fondo, o que pare la inflación y se corrijan las asimétricas», finalizó.

