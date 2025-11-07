Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento a aplicarse en estos dos meses más un monto adicional hasta enero para el personal doméstico

Las empleadas domésticas recibieron la confirmación de un aumento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo, tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La definición se tomó durante una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes 7 de noviembre y, según fuentes oficiales, la firma se llevará adelante el próximo lunes 10.

La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, determinó que la mejora salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Al mismo tiempo, se incorporó una suma extraordinaria de $14.000 mensuales. El suplemento no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cuánto cobraría cada categoría en noviembre

A partir de lo anunciado por Trabajo, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente forma (aún no fueron informados en forma oficial):

Supervisor/a

Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual

Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual

Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual

Caseros

$3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual

Cómo quedarían las

escalas en diciembre

En caso de cumplirse con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, las categorías para diciembre se ubicarán en los siguientes valores:

Supervisor/a

Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual

Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual

Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual

Caseros

$3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual

Las cifras reflejan el salario inicial sin considerar extras. Al resultado total se incorporan beneficios estipulados, como el incremento por años de servicio, equivalente al 1% por año, y el adicional por zona desfavorable, que representa el 30% del sueldo mínimo donde corresponda. Este ajuste impacta directamente en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país. Los salarios del personal doméstico mantenían valores inalterados desde septiembre, mes en el que finalizó la etapa previa de aumentos pactados. El ciclo anterior representó un alza acumulada del 6,5% sobre la base fijada al inicio del año, distribuida entre julio, agosto y septiembre, aunque, de acuerdo con los datos relevados, los valores concretos percibidos superan a los oficiales por al menos $2.000 cada hora trabajada. Sindicatos del sector declararon a Infobae que la brecha entre el salario mínimo oficial y lo efectivamente recibido por las empleadas domésticas muestra un crecimiento constante cada mes. En promedio, la diferencia ronda el 65% y, dependiendo de la categoría de tareas, la ubicación geográfica y otros factores, puede subir a más del 100%. En paralelo, y mediante la Resolución 6/2025, se programó una nueva convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Está citada para el próximo 26 de noviembre, bajo modalidad virtual, con un primer llamado a las 12:30 y un segundo a las 14:00.