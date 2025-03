Aumento salarial del 45%: gremios no alineados manifestaron descontento

El reciente anuncio del gobernador Gildo Insfrán sobre un aumento salarial del 45 por ciento generó diversas reacciones entre los gremios de la provincia. Titulares de ATE, Docentes Autoconvocados y Voz Docente dialogaron con el Grupo de Medios TVO, mostrando su desacuerdo con la medida, que consideran insuficiente ante las necesidades económicas actuales.

El secretario general de ATE, Ricardo Villasanti, fue uno de los primeros en reaccionar, afirmando que «todo aumento es siempre bienvenido, pero tiene sabor a poco». En su intervención, Villasanti destacó que el aumento para el salario mínimo, que se destinará a los empleados del escalafón general, es un paso, pero aún insuficiente. Según detalló, el aumento será de 120 mil pesos para marzo, 60 mil pesos en abril y 80 mil pesos en mayo, pero subrayó que «este aumento también fue calculado sobre el sueldo de 2024, lo que significa que no es acumulativo, y eso marca una gran diferencia».

Villasanti también alertó sobre una posible «nivelación hacia abajo» en los salarios de los empleados del Estado provincial, afirmando que, con este ritmo de aumentos, todos los trabajadores terminarán cobrando lo mismo, salvo por las diferencias en los adicionales de cada categoría.

Por otro lado, el tema de los empleados municipales también fue abordado, ya que según Villasanti, los intendentes solo adhieren al porcentaje de aumento y no al salario mínimo fijado para los empleados provinciales, lo que crea una disparidad en los aumentos que reciben los trabajadores municipales en comparación con los provinciales. “No es lo mismo un 15 por ciento sobre un básico de 100 mil pesos que un aumento de 120 mil pesos», expresó.

La secretaria general de los Docentes Autoconvocados, Mirka Fernández, también se refirió al anuncio de Insfrán, calificándolo como «sorpresivo». Según Fernández, los montos anunciados están muy por debajo de lo que los docentes habían solicitado, que es un salario que permita cubrir la canasta básica, que ya superó el millón de pesos en enero.

«El aumento es muy poco, no alcanza, y si a esto le sumamos que las centrales gremiales han reducido el paro, dejamos a los docentes en el aire», expresó.

Fernández añadió que los docentes saldrán a recorrer las escuelas para conocer la opinión de los afiliados y determinar qué acciones tomarán. «El aumento llegará a 800 mil pesos en mayo, pero la canasta básica ya está en más de un millón», puntualizó.

Manuel Pereira, secretario de Voz Docente, también criticó el anuncio del gobernador, asegurando que Insfrán «volvió a hacer gala de su poder» al otorgar el aumento del 45 por ciento en tres cuotas, reuniendo solo a los gremios que son considerados «dialoguistas» y que, según Pereira, avalan estos anuncios con su presencia. «Lamentablemente, en nuestra provincia no tenemos paritarias provinciales, y por eso decimos que el aumento es insuficiente», afirmó. Pereira agregó que, al considerar los incrementos en los próximos meses, el porcentaje de aumento disminuirá significativamente, teniendo en cuenta el mes de febrero. «El sueldo mínimo será de 660 mil pesos en marzo, 720 mil en abril y 800 mil en mayo, pero el Indec nos dice que para no estar por debajo de la línea de pobreza necesitamos más de un millón de pesos», concluyó Pereira, pidiendo que se saque a los docentes de la pobreza.

