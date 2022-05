Aumentos de precios y faltantes: la realidad de consumidores formoseños

Compartir

Linkedin Print

Algunos consumidores formoseños remarcaron nuevamente la existencia de incrementos en los precios y faltantes en los productos de la Canasta Básica Alimentaria.

Según entidades privadas, la inflación del mes de abril se ubicaría nuevamente en niveles históricos pese a la ‘guerra’ que le declaró el gobierno de Alberto Fernández al aumento de precios. Ante la realidad económica, algunos consumidores formoseños indicaron que algunos productos de la Canasta Básica volvieron a incrementarse y otros, no poseen stock en las góndolas. «Para llegar a fin de mes hacemos magia», señaló una mujer al Grupo de Medios TVO.

“Azúcar por ejemplo no hay, no conseguí. Vine recién exclusivamente por dos o tres cosas y llevo lo que no vine a buscar en realidad, de todas maneras me compré algo para no salir con las manos vacías. A fin de mes a veces se puede llegar y a veces no, uno tiene que economizar, privarse de muchas cosas. Estamos en una situación que no es muy buena que digamos», señaló un hombre a la salida de un supermercado.

Con la inflación actual, con un billete de $1.000 se puede comprar un paquete de leche en polvo en un supermercado local, por citar un ejemplo. Mientras que algunos de los productos faltantes son el azúcar, el aceite y los fideos secos. «Hay que seguir remando y tirando para adelante, qué le vamos a hacer», agregó al respecto otro hombre.

“Para mi los precios no son muy buenos, bastante caro están. A fin de mes no llego, a la mitad llego, no sé qué comer porque la verdura es cara, todo es caro, así que hacemos alcanzar hasta que podemos. Dejé de comprar muchos productos como pan, carne, pescado ya no conozco”, lamentó una jubilada.

El recorrer distintos comercios y supermercados ya se convirtió en una constante de varias personas a la hora de hacer las compras, sobre todo ante la faltante de los productos de consumo masivo.

“No sé qué problema están teniendo que no logran completar las góndolas. Falta aceite, fideo, arroz, galletitas. A fin de mes llegamos arrastrando, se compra lo que se puede, algunos productos dejé de comprar, compro sólo lo más necesario», opinó otra mujer en ese sentido. «Pasamos de comer varios días carne a una vez a la semana».

Por último, otra persona también sumó su testimonio ante estas dos situaciones. “Faltan muchos productos y está carísimo todo, para llegar a fin de mes hacemos magia” concluyó.

Compartir

Linkedin Print