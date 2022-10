Aumentos: la nafta Súper ya superó los $150 y los consumidores manifestaron estar «acostumbrados»

Compartir

Linkedin Print

El día sábado la estatal YPF decidió aumentar un 6% el precio de sus combustibles en naftas súper y diésel, y aunque no se descartan más incrementos en lo que resta del año, el litro de nafta superó los $150 en Formosa. “No me sorprende, ya nos acostumbramos”, indicó un automovilista ante la consulta del Grupo de Medios TVO.

El aumento estaba previsto para este 1 de octubre por un descongelamiento de impuestos y se había anunciado un aumento entre el 1% y el 4% pero las petroleras, YPF, AXION y Shell decidieron aumentar un 6% en promedio.

Con este nuevo porcentaje de incremento, la nafta Súper pasó a costar de $143,90 a $153,30 el litro y la Súper Infinia de $173,40 a $184,70; mientras que el Diésel 500 se elevó hasta los $167,10 el litro cuando antes costaba $153,90 y el Infinia Diésel pasó a costar $228,70. “Recién me enteré, no me sorprende, ya nos acostumbramos; por lo menos todavía podemos pagar, cuando no podamos más vamos a agarrar la bicicleta de vuelta”, expresó un automovilista en una de las estaciones de servicio.

Pese al fuerte incremento, desde la secretaría de Energía de la Nación deslizaron que no podría ser el último de este año ya que “no se está descongelando todo, solo dos trimestres del 2021”, declaró días atrás Flavia Royon a cargo de la cartera.

El congelamiento de impuestos fue una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante la pandemia.

Para la jornada de este lunes, la gran mayoría de las estaciones de servicio de la ciudad ya habían actualizado sus precios. “Siempre cargo 1.000 pesos porque casi nunca uso el auto pero a veces obligatoriamente hay que usarlo si o si. Hay que seguir cargando, no queda de otra, eso sí, hay que ver según como lo voy a usar, no queda de otra”, completo otro automovilista respecto al aumento.

Compartir

Linkedin Print