Aún «no hay señales derecuperación» de la economía

El economista Daniel Artana advirtió que «todavía no hay señales de recuperación» en la Argentina, mientras que alertó que tanto el consumo como la inversión «retroceden muchísimo».

«No hay señales de recuperación porque el consumo retrocede mucho y con la inversión ocurre lo mismo, alertó Artana, mientras señaló que «la caída del impuesto al cheque y la del IVA interno permiten anticipar entonces que la actividad todavía no rebota», en tanto puso el eje al «ruido político» que sacudió a la administración del presidente Javier Milei en las últimas semanas.

No obstante, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) sostuvo que «esperaría a ver qué dan los indicadores oficiales de mayo y junio para un diagnóstico más preciso. Entiendo la ansiedad del Gobierno para dar buenas noticias, pero si uno mira la película hay que considerar lo que se hizo el año pasado al promover un adelanto del consumo con el atraso cambiario», opinó.

Artana también indicó que «el ruido del mercado genera más incertidumbre sobre la tasa de inflación por el aumento de la brecha» cambiara y llamó a resolver esas cuestiones para afrontar el panorama que se le viene al país en cuanto a deuda.»Esto obviamente no ayuda y además necesitás resolverlo pronto, porque en algún momento del año que viene algo de deuda tenés que colocar en el mercado internacional para renovar una parte del capital que vence, ya que en 2025 hay vencimientos por USD 17.000 millones», explicó.

«De ese monto, en moneda extranjera, los organismos multilaterales te podrán financiar 5.000 millones o 6.000 millones, por lo que todavía hay un agujero difícil de cubrir con superávit fiscal”.