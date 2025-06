«Aunque me bajaron la candidatura, voy a seguir trabajando con la gente»

Esta semana se conoció que Gerardo Piñeiro no podrá participar como candidato a concejal en las elecciones municipales del próximo 29 de junio. El referente local denunció una maniobra interna de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Formoseño, que habrían decidido dejar fuera de competencia a su sublema por razones estratégicas.

“La Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Formoseño han tomado la decisión política de competir con un sublema menos en estas elecciones con tal de bajarme mi candidatura, de no permitirme la posibilidad de participar”, sostuvo Piñeiro.

Según explicó, los partidos tienen la discrecionalidad para autorizar qué sublemas pueden participar y cuáles no. En este caso, no se trató de un impedimento técnico sino de una decisión política. “Antes el criterio que tomaba la junta era que cuando los partidos bajaban un sublema y los candidatos querían participar, tenían que voltear las listas espejo. A pesar de que no se tenía que bajar ningún espejo porque uno de los suplentes quedaba sin candidatos en la capital y podía participar tranquilamente”, detalló.

Durante una audiencia de conciliación, desde los espacios políticos implicados habrían reconocido que la exclusión de Piñeiro respondía a una estrategia electoral: “Manifestaron que era una decisión política de que nosotros no participemos porque si no se ponía concretamente en riesgo la posibilidad de reelección de Enzo Casadei”.

Sin embargo, el dirigente aseguró que su compromiso con la comunidad sigue firme: “Nosotros no podemos competir como candidato a concejales, pero eso no nos va a impedir el trabajo con la gente. Esto que estábamos haciendo no era una campaña electoral simplemente, sino un compromiso social con los vecinos que asumimos hace cuatro años y que vamos a continuar”.

Actualmente, Piñeiro se encuentra trabajando en el proceso de regularización dominial en distintos barrios de la ciudad. “Estamos en el barrio Juan Domingo Perón continuando con los trámites de regularización de las casas, es decir, los títulos de propiedad. Este es un barrio que tiene una particularidad, al igual que el barrio Municipal y el barrio Eva Perón, que son viviendas que la tiene que entregar la Municipalidad de Formosa, no el IPV”, explicó.

En ese marco, mantuvo reuniones con funcionarios municipales, quienes confirmaron que ya se están realizando los trabajos de relevamiento de mensura, ocupación y obras nuevas. “Me mostraron una carpeta con todos los expedientes que nosotros habíamos iniciado; es una muy buena noticia para los vecinos”, celebró.

Por último, Piñeiro reafirmó su postura: “Si queremos cambiar verdaderamente Formosa, tenemos que cambiar la forma de trabajar y de actuar también”.