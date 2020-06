Ausencia y bronca de Jorge Rial en Intrusos: se fue del canal enojado antes de empezar el programa

Compartir

El conductor pegó el faltazo ya que se habría ido molesto de América, apenas minutos previos al arranque del ciclo.

Intrusos celebra sus 20 años en medio de un clima tenso y repleto de rumores. Después de la fuerte pelea de Jorge Rial y Marcela Tauro, que terminó con la panelista prácticamente fuera del ciclo, el martes sorprendió a todos ver a Adrián Pallares a cargo de la conducción del programa.

Pallares no aclaró el motivo de la ausencia de Rial y después del primer corte pidió hacer unos saludos. Entonces, le envió su cariño a un sub comisario que estuvo en el incendio fatal de la perfumería, a un periodista que escribió una nota sobre Intrusos y terminó mencionando al conductor: “Y al señor Jorge Rial también, alma máter de este programa”.

¿Por qué Rial se ausentó sorpresivamente? Según cuenta Laubfal.com, el periodista se habría enojado con su producción y por ese motivo se fue de América minutos antes de que arranque el programa.

El sitio asegura: “Antes de salir al aire Rial habría discutido con la producción porque quería tratar ciertos temas por los que no había acuerdo. Así fue que decidió irse de la emisora a su casa”.

El ambiente de Intrusos cada vez más espeso…