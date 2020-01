Australian Open: Rafael Nadal le ganó en un partidazo a Nick Kyrgios y el gran triunfo de Stan Wawrinka

Compartir

El español Rafael Nadal, número 1 del mundo, se adueñó del esperado duelo contra el local Nick Kyrgios y se quedó con el último pasaje a los cuartos de final del Australian Open.

En su mejor actuación en lo que va de torneo, Nadal supo domar al rebelde Kyrgios, que contó con el apoyo local en el Rod Laver Arena, pero pagó el desgaste de jugar contra el número 1 mundial y sucumbió en los dos tie breaks que definieron el partido. El zurdo de Manacor se impuso por 6-3, 3-6, 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4), en 3 horas y 38 minutos de acción.

En un gran encuentro, Nadal totalizó 64 tiros ganadores y cometió apenas 27 errores no forzados, contra 50 winners y 43 equivocaciones del australiano. El único déficit de Rafa fue no aprovechar buena parte de sus chances: apenas capturó 2 de los 9 puntos de quiebre que tuvo sobre el servicio de Kyrgios.

En busca de las semifinales, Nadal se medirá con el austriaco Dominic Thiem, al que ha superado en las dos últimas finales de Roland Garros. El número 5 del ranking viene de superar a Gael Monfils con un holgado 6-2, 6-4 y 6-4.

Kyrgios ingresó en el court central con una camiseta de Kobe Bryantcon los Lakers, a modo de homenaje hacia la leyenda fallecida el domingo en un accidente de helicóptero en las afueras de Los Ángeles.

«Cuando juega como hoy, con actitud positiva, lo de Nick es muy bueno para nuestro deporte», dijo Nadal sobre su rival. El español, campeón en Australia en 2009, busca igualar aquí los 20 Grand Slams de Roger Federer. Controvertido a veces, Kyrgios le plantó batalla al número 1 del mundo, al que había superado previamente en tres ocasiones, contra cinco victorias de Nadal sobre el australiano.

Cuando Nadal se impuso en el tie-break del tercer set, parecía que tenía el encuentro encaminado; una situación que se acentuó cuando consiguió un quiebre en el arranque del cuarto. Pero Kyrgios resistió y recuperó el break para forzar otro desempate y tratar de forzar el quinto set. Sin embargo, la intensidad del duelo le empezó a pasar factura. Tras un intercambio, se quedó sin aire en el último tramo. Educadamente reconoció la victoria de Nadal, con el que había tenido algunas polémicas y choques dialécticos.

Por el mismo lado de la llave, Stan Wawrinka dio uno de los grandes impactos y sorprendió al ruso Daniil Medvedev, número 4 del mundo, por 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7-2) y 6-2. Ganador de Australia en 2014, el suizo se cruzará en cuartos con Alexander Zverev. El alemán (7°) jugó en gran nivel para eliminar al ruso Andrey Rublev, que venía invicto en el arranque de la temporada, por 6-4, 6-4 y 6-4. La sapiencia de Wawrinka será un buen examen para Zverev, que pisa por primera vez la etapa de los ocho mejores en Melbourne.

La llave de cuartos comenzará a jugarse en la noche argentina de hoy: por un lado, Roger Federer (3°) se enfrentará con el estadounidense Tennys Sandgren, la gran sorpresa del certamen, no antes de las 0.30 en nuestro país. Desde las 5, Novak Djokovic, siete veces campeón en Australia, se medirá con el canadiense Milos Raonic.