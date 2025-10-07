Autoconvocados acompañan a trabajadores judiciales en reclamo salarial

Docentes autoconvocados se sumarán a la movilización convocada por trabajadores del Poder Judicial en reclamo de un salario igual a la canasta básica total. La marcha partirá desde los Tribunales y se dirigirá hacia Casa de Gobierno.

A través de un parte de prensa, la conducción del sector docente autoconvocado informó que la participación en esta jornada de lucha se enmarca en una acción solidaria y en el rechazo al reciente aumento salarial del 10% dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán, considerado «insuficiente» por los gremios.

Desde la comisión organizadora convocan a delegados, miembros de comisión y docentes que se encuentren disponibles en la mañana a sumarse a la movilización.

La concentración está prevista para las 10:00 horas en la intersección de avenida 25 de Mayo y Rivadavia, desde donde marcharán hacia la sede del Poder Ejecutivo provincial.

La protesta es impulsada por la Asociación Judicial Formosa (AJUFSA), que anunció un paro parcial para este miércoles. En paralelo, los docentes autoconvocados extienden la invitación a trabajadores estatales —activos y jubilados— a sumarse al reclamo conjunto por un salario que cubra el costo total de la canasta básica.