Autoconvocados adhiere a jornada nacional de protesta convocada por CTERA y marchará mañana hasta IASEP

A través de un comunicado de prensa, la secretaria general de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño dijo que “los trabajadores de la educación de todo el país históricamente venimos sosteniendo el sistema educativo, ante el corrimiento del Estado de casi todas sus responsabilidades. El estado Nacional como los estados provinciales solo nos dan discursos y no recursos. Pero ello, lamentablemente, solo es noticia con hechos trágicos como el de Neuquén que costó la vida de tres trabajadores (Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi)”.

“La precariedad en nuestros ámbitos laborales demanda una respuesta efectiva del Estado ante estas situaciones nuevas como el Covid. El estado nacional y provincial miran para otro lado; por ello mañana y en el marco de la Jornada Nacional de Protesta convocada por CTERA vamos a reclamar que se publiciten los mecanismos burocráticos que deben cumplirse para declarar ante el IPS y ante el IASEP cuando un trabajador se contagia de coronavirus y a partir de ese reconocimiento como accidente de trabajo la obra social cubra la totalidad del tratamiento mientras cursa la enfermedad como el tratamiento posterior, y no se obligue al trabajador pagar el coseguro”, expresó la gremialista.

Seguidamente convocó para mañana a las 10,30 horas a docentes, trabajadores de la administración pública y jubilados a concentrarse en Av. 9 de Julio y Av. González Lelong para marchar y reclamar por situaciones viejas y otras surgidas de la pandemia que afectan nuestras vidas perjudicándolas. “En esta oportunidad haremos las presentaciones ante el IASEP, con una serie de reclamos que entendemos son viables. Se trata de una decisión política para atender, cuidar y preservar la salud de los formoseños empleados del Estado provincial activos y pasivos, y para lo cual realizamos aportes mensualmente desde el ingreso al trabajo estatal”, aseveró.

La Secretaria General del explicó que el reclamo a las centrales y gremios nacionales se hace cada vez más fuerte para que se exija en los ámbitos de negociación nacional y se visibilice la situación de precariedad de nuestras escuelas y colegios; la falta de personal auxiliar, de insumos de limpieza y de oficina, de soporte tecnológico, de conectividad y de salarios acorde a la canasta familiar que nos permita vivir.

“La pandemia desnudó el sistema educativo y mostró a la sociedad toda que el Estado Nacional con los estados provinciales son cómplices de la destrucción de la escuela pública no solo vaciándola de contenidos, sino también de insumos y personal necesario para que sean espacios seguros. Escriben después lindos discursos, pero escasos o nulos recursos para concretar eso que propalan y mucho más ahora en plena campaña electoral. Por eso, hoy debíamos ser parte de esta Jornada Nacional de Protesta más allá de las diferencias que sostenemos con Ctera”, expresó Patiño.

