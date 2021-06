Autoconvocados felicita a sindicato chaqueño que ganó devolución de descuentos por paro

Compartir

Desde el gremio de los Docentes Autoconvocados manifestaron su alegría y saludan a los docentes chaqueños afiliados a la Federación Sitech que lograron el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia que impone topes a los descuentos por días de paro ordenando que se reintegren, en el plazo de cinco días, los montos descontados.

Nilda Patiño, secretaria general de Autoconvocados, explicó que, si bien la Federación Sitech realizó el pedido en representación de un interés colectivo, el de toda la docencia chaqueña, la Cámara aplicó el criterio de la devolución solo a los afiliados a Federación Sitech. “Cabe señalar que al respecto Federación Sitech realizó un nuevo pedido que al momento no se resolvió”, dijo la gremialista.

En la causa SITECH cuestionó los descuentos en el entendimiento que el Gobierno es culpable del conflicto por tener trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza, y por no cumplir con el pago de la cláusula gatillo en el período 2020.

Desde la Federación liderada por Eduardo Mijno se pidió la devolución de los descuentos, y subsidiariamente que se aplicara un tope del 20 % a los mismos, el que se aplica en situaciones similares, por ejemplo, en los embargos.

Patiño resaltó que la importancia del fallo es que no admite una aplicación mecánica de descuentos por días no trabajados, sino que tomando la numerosa normativa nacional e internacional que brega por la preservación del salario y la imposición de límites a los descuentos en otras circunstancias, decidieron que estas son aplicables al caso planteado.

“Ahora los docentes chaqueños exigen el cumplimiento inmediato de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que obliga al Estado a acatar la medida y que se debe cumplir en los términos perentorios fijados por la sentencia”, indicó la sindicalista.

Finalmente, afirmó que acciones ante la justicia como la planteada por Sitech es una referencia importante y un antecedente a tener en cuenta.

