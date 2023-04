Autoconvocados pedirá al gobernador Insfrán que adelante en abril piso de 140 mil de junio

A través de un comunicado de prensa, Sebastián Tomás Patitucci, secretario de prensa del Gremio de los Docentes Autoconvocados, adelantó que el lunes presentarán por Mesa de Entrada de Casa de Gobierno un petitorio al Gobernador Gildo Insfrán donde se solicitará el adelantamiento del piso anunciado en marzo para el mes de junio.

Manifestó que en marzo el piso establecido por el Indec es de 177 mil pesos, mientras que el Salario inicial para el docente en marzo es de 130.000 $. “De esa manera Gildo Insfrán no garantiza -si quiera- la comida de todos los días; sumado a los aumentos y remarcaciones diarias, vemos como se cumplió a rajatabla el aumento de las tarifas de servicios públicos anunciada con anterioridad”, aseveró.

Por eso, “por ese cuadro de situación que los trabajadores vivimos y no necesitamos explicaciones de economistas, le presentaremos la nota al Gobernador pidiendo el adelantamiento de ese aumento que fue anunciado para junio se abone con el salario de abril. Es urgente. Nada alcanza”.

Finalmente, reclamó al Gobernador que aún el anuncio de Salario inicial a 140.000 para junio está atrasado hoy (abril) porque la canasta básica ya está a 177 mil. “Siempre nos falta, ni siquiera empatamos, porque también hay que decirlo venimos con salarios muy retrasados respecto a la inflación”, expuso el mismo.

“Por eso reclamamos: salario igual a la canasta básica -hoy de 177 mil- y la Incorporación paulatina de las sumas no remunerativas al básico, lo que impactará positivamente en las jubilaciones y en nuestra obra social”, culminó diciendo Patitucci.

