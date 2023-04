Autoconvocados pidió al Gobierno que adelante los aumentos salariales

Ayer a la mañana, el Gremio de los Docentes Autoconvocados presentó por Mesa de Entrada de Casa de Gobierno un petitorio al Gobernador Gildo Insfrán donde solicitó el adelantamiento del piso anunciado en marzo para el mes de junio.

Mirka Fernández, secretaria general del gremio, en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que “entregamos la nota por Mesa de Entrada en Casa de Gobierno pidiendo el adelantamiento del aumento que queda, aun así, no alcanzamos a cubrir las demandas básicas”.

“Hoy el sueldo de un docente que recién se inicia es de $130.000, le falta cerca de 50 mil pesos para cubrir la Canasta Básica, así que no hace falta ser economista ni matemático para entender por qué pedimos el adelantamiento, y aun así quedamos muy lejos de la inflación”, dijo la gremialista.

Agregó que “en términos reales venimos perdiendo contra la inflación desde hace tiempo, por eso nosotros ya no hablamos más de porcentaje, sino que hablamos de sumas concretas, lo que el Gobierno tiene que hacer es emparejar los sueldos con la Canasta Básica de Alimentos”.

“Por ahora, queremos que el Gobierno anticipe los aumentos de junio para abril. Tenemos un contexto inflacionario muy complicado y no se avizoran mejorías”, cerró diciendo Fernández.

