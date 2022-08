Autoconvocados presentó nota con una serie de dudas sobre la jornada extendida

Compartir

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados explicaron que ante la falta de precisiones respecto a la implementación de la jornada extendida y dado que como gremio no fueron invitados a la reunión publicitada como «informativa», debieron hacer presentación formal enumerando una serie de dudas que necesitan que se resuelvan a la mayor brevedad, por respeto a los docentes y por el valor e importancia de su tarea.

En ese sentido, por nota al Ministro, a la Subsecretaria y al Director de Educación Primaria solicitaron:

Copia de la/las resolución/es, notas múltiples, instructivos emanados del Ministerio a su cargo a la Dirección de Nivel, Delegaciones Zonales, Directivos Escolares afectados/as y los/las Docentes de dichos establecimientos; derivados del Convenio firmado por el Gobierno Provincial y Ministerio de Educación de la Nación.

• Cargos que alcanza la Extensión. La Resolución del CFE prioriza: “fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica.”

• Forma de pago: remunerativa a partir de sumar puntos índice. Incidirá o modificará el piso acuerdo/paritaria.

• Como constará el pago en el recibo de sueldo.

• De qué manera se certifica la modificación de sus condiciones laborales (actas, declaraciones juradas, etc.) del trabajo docente en la extensión.

• Cuál será la condición del docente: empleado dependiente del Estado Provincial una vez que su escuela adopte la Jornada Extendida.

• Cómo impactará y/o se computará a los fines de la jubilación, que para ser computada exige 10 años en esa condición.

• La suma que resulta de los puntos índices que se suman, no se incluyen en el cálculo del piso salarial; sino que estarían sobre ese piso

• Ante quién deberán presentar la documentación que les sea requerida.

Dijeron que la incertidumbre que genera la falta de información formal y concreta en cada establecimiento educativo y las distintas versiones e indicaciones verbales que circulan en los establecimientos escolares hace necesario contar con la documentación requerida para que los docentes puedan obrar adecuadamente y en el marco de la ley; como también llevar tranquilidad en días inciertos y de crisis.

Asimismo, informaron que están atentos a la información que llega de las escuelas, declarándose en estado de alerta y movilización finalizaron.

